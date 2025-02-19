Уперед у минуле: чим сучасний інтернет відрізняється від того, що був 20 років тому

А давайте трохи поностальгуємо про інтернет минулого покоління. Років 20-25 тому отримати доступ до інтернету було чимось на кшталт магії – стільки в цьому було заворожуючого. Комп’ютерні системи тих років були недосконалі, але це тільки надавало шарму тим часам. Давайте трохи докладніше розглянемо, чим відрізняється поточний інтернет від того, який був багато-багато років тому.

Способи підключення

Зараз інтернет зі швидкістю 1 Гбіт/сек у квартиру або будинок – не викликає навіть подиву. Багато провайдерів підключають абонентів по оптоволоконному кабелю, і це нормально. У ті роки був практично один спосіб отримати доступ в інтернет – за допомогою dial-up. Швидкість була дуже маленькою, якість з’єднання часом жахливою, а найголовніше, що платити потрібно було за години або навіть хвилини.

Багато хто купував спеціальні карти, на яких було 20-40 годин інтернету. Але, тільки щоб встигнути підключитися, потрібно було це робити заздалегідь, і часом денні години летіли на те, щоб встигнути зайти в інтернет. Після 0 години, як правило, телефонна лінія була зайнята.

Але і цим люди були задоволені, адже іншого варіанту не було. Пройде час, і інтернет буде у великих містах зовсім бездротовим – технологія 5G зможе дати дуже високі швидкості: кабель і оптика буде просто не потрібна. Але ж у «нульові» навіть Wi-Fi був у зародковому стані – за фактом, він і не потрібен був, бо до мережі підключався всього 1 комп’ютер. А смартфонів та інших девайсів тоді не було.

Не було відеоконтенту

У ті роки практично не було відеоконтенту – хіба що дуже короткі і сильно стислі відеоролики. Причина ж, звісно, у низьких швидкостях доступу в мережу. Часом, щоб завантажити фотографію, потрібно було чекати кілька хвилин, а обсяг відео набагато більший, ніж фото.

Та чого вже казати – багато користувачів фотографію-то свою в цифровому форматі не мали: рідко в кого були цифрові фотоапарати. Зате була епоха сканованих фотографій – сканер був у багатьох. Коли знайомилися в чатах із людьми, то багато хто надсилав на пошту саме відскановане фото.

Нині ж відео доступне у всіх форматах – можна дивитися потокове 8K-відео, якщо дозволяє ширина каналу. Будь-яка людина, яка має смартфон, може стати відеоблогером і розвиватися в цьому напрямку.

Браузер став досконалішим

А ви пам’ятаєте Internet Explorer? Який, по-перше, був дуже повільним, а по-друге, був уразливим. Можна було зловити вірус, перейшовши просто на сайт – без встановлення програми. Сучасний браузер – це універсальний інструмент, який може відобразити практично все.

Технології HTML, CSS і JavaScript зробили крок так далеко вперед, що існує навіть Photoshop у браузері, не кажучи про звичайні текстові редактори. А ігри? У браузері можна грати практично в повноцінні ігри. Якщо раніше нам потрібно було ставити на ПК десятки програм, то зараз більшість завдань сміливо закриє браузер разом із різними хмарними сервісами.

Браузери ж тих років були дуже недосконалі. А мультимедіа в них відображалася через технологію Java або Flash, які, своєю чергою, були вразливі до вірусів.

А через низьку швидкість багато хто відключав завантаження зображень у браузері. І так, він називався «Оглядач інтернету» – зараз цей термін мало хто використовує. Так, до речі, браузерів було кілька, і часом під кожен потрібно було верстати той чи інший елемент для правильного відображення. Це зараз уже прийняли єдині стандарти, коли веб-сторінка має однаково відображатися скрізь.

Веб-сайти стали досконалими

Через низьку швидкість інтернету та обмеження в технологіях веб-сайти тих років були примітивними і, як правило, з мінімумом графічних елементів. Сайти версталися під квадратний монітор. Пам’ятаю, в ті роки навіть було моветоном використовувати редактори на кшталт Front Page – вони додавали дуже багато зайвого HTML-коду, і сторінки версталися вручну. Що менше коду, то швидше завантажується сторінка.

Сучасні ж сайти зараз можуть багато чого, і більше того, проекти адаптовані під різні пристрої. Одна й та сама версія сайту вільно відкривається в смартфоні, планшеті та на комп’ютері. Ну а про те, що сайти можуть відображати буквально все, вже написано в пункті про браузер.

Мине час, і різні тематичні сайти можуть зникнути – штучний інтелект дасть відповіді на всі питання.

Не було соціальних мереж і месенджерів

Замість соціальних мереж ми використовували форуми (зараз уже практично вимерли), веб-чати і, звісно ж, ICQ. Соціальних мереж не було з простої причини – низька швидкість мережі не давала б змоги завантажувати користувачам фото і відео. А месенджери набули своєї популярності з появою мобільних пристроїв. Так, пізніше з’явився Skype, але це вже сталося тоді, коли швидкість доступу в мережу стала вищою.

Комп’ютер був уразливий вірусами

Недосконалість операційної системи призводила до того, що навіть за наявності антивіруса можна було заразити свій комп’ютер. З великою обережністю з інтернету завантажували програми та відвідували сайти. Windows практично не мала жодних захистів – вірус можна було зловити, просто перебуваючи в локальній мережі від іншого ПК, нічого не роблячи.

Сучасна Windows містить низку вбудованих інструментів – комп’ютер заразити потрібно дуже постаратися. Уже рідко хто використовує антивірус, хіба що зовсім недосвідчений користувач.

Комп’ютери об’єднували один з одним

Для того щоб ділитися контентом один з одним, комп’ютери об’єднували в локальні мережі. Протягували кабелі всередині будинку і між будинками. Спочатку особисто в мене була своя локальна мережа із сусідом зверху з проводом через кватирку – ми грали в ігри та ділилися один з одним тим, що змогли завантажити або отримати за допомогою компакт-дисків.

А в кіосках у переходах продавали компакт-диски, на яких були записані цілі веб-сайти – від розважальних до освітніх. І це було дуже зручно!

А що зараз?

А зараз у нас є практично все. Будь-який фільм ми можемо знайти за пару хвилин, можемо замовити будь-який товар або їжу і знайти ресурс за своєю тематикою. Зараз з’явилися системи розумного будинку, які працюють через інтернет і полегшують нам побут. Не потрібно мати навіть комп’ютера – достатньо бути власником смартфона.

Нейромережі допомагають нам у навчанні та роботі, і все це буде тільки розвиватися. Якщо інтернет раптом відключиться на планеті, то це призведе до повного колапсу абсолютно всіх сфер – із систем зв’язку старі були вже закриті, а залишився тільки інтернет. Навіть банальні світлофори на перехрестях у більшості використовують доступ до мережі.