Эту ошибку допускает каждый второй: как правильно снимать деньги в банкомате

Мы часто снимаем наличные с банкоматов, но не всегда заботимся о своей безопасности. А между тем, одно маленькое действие может защитить ваши деньги от мошенников – просто нажмите кнопку «Отмена» после завершения операции.

Почему это так важно? Дело в том, что после снятия наличных банкомат остается активным, и ваши данные могут остаться в системе. Если следующий человек не отменит предыдущую операцию, он может получить доступ к вашему счету.

Чтобы обезопасить себя, также стоит:

Проверять банкомат на наличие посторонних устройств. Злоумышленники могут устанавливать на банкоматах специальные устройства, которые считывают данные с вашей карты. Осмотрите банкомат перед тем, как вставить карту.

Прикрывать клавиатуру во время ввода ПИН-кода. Это предотвратит то, что кто-то посторонний увидит ваш пароль.

Не оставлять чек в банкомате. На чеке могут быть указаны часть номера вашей карты и другие данные, которые могут быть использованы мошенниками.

Выбирать безопасные места для снятия наличных. Старайтесь снимать деньги в хорошо освещенных местах, желательно днем. Избегайте подозрительных банкоматов, расположенных в отдаленных или малолюдных местах.

Регулярно проверять выписки по карте. Так вы сможете вовремя заметить любые несанкционированные операции.

Сообщать банку о любых подозрительных транзакциях. Если вы обнаружили, что с вашего счета были сняты деньги без вашего согласия, немедленно обратитесь в банк.

Помните, что ваша финансовая безопасность зависит от вас. Придерживаясь этих простых правил, вы сможете избежать неприятностей и сохранить свои деньги.

И еще, не храните ПИН-код вместе с картой. Запомните его или запишите в безопасном месте отдельно от карты.

Используйте дополнительные средства защиты. Некоторые банки предлагают дополнительные сервисы, такие как SMS-уведомления о каждой операции, или одноразовые пароли для подтверждения платежей.