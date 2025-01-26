Нацбанк объявил о выводе старых гривен из обращения: какие банкноты исчезнут

Национальный банк Украины решил постепенно изъять из ежедневного обращения старые банкноты номиналом 50 и 200 гривен, выпущенные в период с 2003 по 2007 годы. Взамен в обращение будут введены новые купюры этих же номиналов, но с более современным дизайном и усиленными защитными элементами.

Замена старых купюр на новые будет происходить плавно и незаметно для граждан. Не нужно специально искать банки, чтобы обменять деньги. Старые купюры можно будет использовать так же, как и раньше, пока они полностью не исчезнут из обращения.

Главная причина, почему старые купюры заменяют новыми — это желание сделать украинские деньги более качественными и защищенными от подделок. Замена банкнот номиналом 50 и 200 гривен является завершающим этапом этого процесса.

Банки больше не будут выдавать старые деньги

С 1 ноября 2024 года украинские банки прекратили выдавать старые банкноты номиналом 50 и 200 гривен. Это означает, что когда вы снимаете наличные в банкомате или получаете их через кассу, вам больше не дадут этих купюр.

Кроме банков, инкассаторские компании и другие финансовые учреждения также больше не получают старые 50- и 200-гривневые купюры от Национального банка. Это означает, что этих купюр становится все меньше и меньше.

Когда старые банкноты попадают в банк, их не возвращают клиентам. Вместо этого их отправляют в Национальный банк для уничтожения. Это означает, что старые купюры постепенно исчезают из обращения.

Пока старые купюры изымаются из обращения, Национальный банк не стоит на месте. Недавно они выпустили новую памятную монету в 5 гривен, посвященную украинским разведчикам.

Напомним, что украинцам не нужно обращаться в банки для обмена денег. Их будут выводить постепенно и незаметно.