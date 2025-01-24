Який смартфон з OLX краще купити у 2025 році: від iPhone до Huawei

Ціни на флагмани бачили всі, а значить, ви теж розумієте, що платити понад 50 000 гривень за хороший смартфон – дивна витівка.

Минулого року вторинний ринок смартфонів виріс у чотири рази, і це пояснюється не лише тим, що люди стали менше витрачати на покупку гаджетів, але й очевидною причиною — ринок смартфонів стагнує.

Багаторічна робота в сервісі з ремонту та розуміння ціноутворення допомогли мені скласти для вас список смартфонів, які варто вибрати у 2025 році, а також вказати, на які особливості звернути увагу, щоб згодом не витрачатися на ремонт.

Apple

Phone 14 Pro Max – найкращий вибір для тих, хто хоче максимум технологій за розумною ціною.

Так, iPhone 13 Pro Max все ще актуальний, але 14 модель має ряд переваг:

LTPO-дисплей з Always-On Display, що робить екран живим та економічним.

Динамічний острів – не просто фішка, а зручна функція, що спрощує взаємодію з пристроєм.

Знято на Xiaomi 14

Більше енергоефективний процесор, який продовжує час роботи.

Покращені камери з можливістю зйомки 48 МП.

Знято на iPhone 14 Pro Max

Та й чисто візуально iPhone 14 Pro Max ближче до останніх моделей, які на практиці (у наших реаліях) перевершують його кількома програмними можливостями камер, наявністю Type-C і парою нових (сумнівних) кнопок.

Знято на Xiaomi 14

Безумовно, у випадку з 16 Pro Max чотирнадцятий програє в автономності, але його ціна нижча рівно наполовину, тому вибір очевидний.

Середня ціна на вторинному ринку: 28-30 тисяч гривень за версію на 512 Гб.

Якщо бюджет більш обмежений, придивіться до iPhone 12 Pro Max (звичайну Pro-шку купувати не варто).

За умовні 15 тисяч ви отримуєте флагманський пристрій, який, нехай і позбавлений 120 Гц екрана, залишається однією з найвдаліших моделей Apple.

Порівняння iPhone 16 Pro та iPhone 12 Pro Max (Знято на Poco F5)

На що звернути увагу при покупці:

Биті пікселі на екрані (особливо біля рамки); Автофокусування камери в режимі відео та відсутність плям (перевіряється на білому тлі); Робота мікрофонів та динаміків. При покупці 12 Pro Max обов’язково перевірте мобільний зв’язок та інтернет, оскільки ця модель має проблеми з мережею. Про батарею, блокування та інші базові аспекти перевірки навмисно не згадую, оскільки це є основою.

Знято на iPhone 12 Pro Max та iPhone 16 Pro

Середня вартість iPhone 12 Pro Max: 12-15 тисяч гривень за версію на 128 Гб.

Якщо ви хочете відносно недорого скуштувати iPhone, вашим вибором може стати iPhone 11.

Легендарний смартфон, який став одним з найбільш продаваних за всю історію Apple, останній з IPS-екраном і без кнопки.

Купуючи цей смартфон, завантажте зображення з однотонним сірим кольором. Встановивши його на екран, ви швидше помітите темні плями (зазвичай знизу біля рамки). Якщо вони є, від покупки краще відмовитись.

Схожа проблема трапляється і на iPhone XR

Ціна на вторинному ринку: 8-12 тисяч гривень за версію на 128 Гб.

Samsung

Samsung Galaxy S25 представили нещодавно, а отже, через кілька місяців ціни на попередні моделі знизяться ще на 15-20%.

Купівля одного із смартфонів серії Samsung Galaxy S23 – чудова ідея.

Samsung Galaxy S23 Ultra:

Один з найкращих дисплеїв (якщо ШІМ вас не турбує).

Безліч програмних функцій.

Великий термін оновлень.

Камери аналогічні сучасним моделям.

Знято на Samsung Galaxy S23 Ultra

Мінус один – автономність, яка ніколи не відповідала його величезним розмірам.

При покупці:

Переконайтеся в відсутності темних плям на дисплеї при легкому скручуванні корпусу. Перевірте автофокусування телефото-модуля та динамік.

Ціна на вторинному ринку (зима 2025): 24-28 тисяч гривень за версію 12/256 Гб.

Інші варіанти:

Samsung Galaxy S21 Ultra (флагман, але дешевше).

Galaxy ZFold 4 (складний смартфон, що поєднує смартфон та планшет за ціну в районі 20 000 гривень).

Galaxy S23 Ultra та Fold 4 (у складеному вигляді)

Перевірте, щоб Fold 4 повністю розкладався. Проблеми із шарніром роблять його непридатним для використання.

Google Pixel

Рекомендую дві моделі:

Google Pixel 6: недорогий (8-10 тисяч гривень), з чудовою камерою та довгим терміном оновлень.

Google Pixel 7 Pro: повноцінний флагман за 17-25 тисяч гривень.

Чому немає Pixel 8 чи Pixel 8 Pro? На вторинному ринку часто зустрічаються проблеми з екраном (смуги), які можуть не проявитися при покупці.

Купуючи пікселі: Переконайтеся, що смартфон не прив’язаний до оператора зв’язку (або розблокований через ADB).

Китайські смартфони

З флагманів, що подешевшали, я б рекомендував звернути увагу на Xiaomi 13 і Oppo Find X6 Pro.

Перший, за вартістю не перевищує 20 000 гривень, є Xiaomi нового типу: безпроблемним, компактним, з хорошими камерами та запасом продуктивності.

Другий, хоч і коштує дорожче (22- 25 тисяч) і не має глобальної версії, на мій суб’єктивний погляд, є найкращим за якістю фото в бюджеті до 30 тисяч.

Краще за будь-які компліменти на адресу Oppo Find X6 Pro говорить той факт, що його досі використовують у порівняннях з новинками від Vivo, які коштують близько 55 тисяч.

Інші гідні моделі:

Honor Magic 5 Pro.

OPPO Reno 8 Pro.

OnePlus 11 (або 12, якщо можете доплатити).

Якщо бюджет нижче: