Який смартфон з OLX краще купити у 2025 році: від iPhone до Huawei
Ціни на флагмани бачили всі, а значить, ви теж розумієте, що платити понад 50 000 гривень за хороший смартфон – дивна витівка.
Минулого року вторинний ринок смартфонів виріс у чотири рази, і це пояснюється не лише тим, що люди стали менше витрачати на покупку гаджетів, але й очевидною причиною — ринок смартфонів стагнує.
Багаторічна робота в сервісі з ремонту та розуміння ціноутворення допомогли мені скласти для вас список смартфонів, які варто вибрати у 2025 році, а також вказати, на які особливості звернути увагу, щоб згодом не витрачатися на ремонт.
Apple
Phone 14 Pro Max – найкращий вибір для тих, хто хоче максимум технологій за розумною ціною.
Так, iPhone 13 Pro Max все ще актуальний, але 14 модель має ряд переваг:
- LTPO-дисплей з Always-On Display, що робить екран живим та економічним.
- Динамічний острів – не просто фішка, а зручна функція, що спрощує взаємодію з пристроєм.
- Більше енергоефективний процесор, який продовжує час роботи.
- Покращені камери з можливістю зйомки 48 МП.
Та й чисто візуально iPhone 14 Pro Max ближче до останніх моделей, які на практиці (у наших реаліях) перевершують його кількома програмними можливостями камер, наявністю Type-C і парою нових (сумнівних) кнопок.
Безумовно, у випадку з 16 Pro Max чотирнадцятий програє в автономності, але його ціна нижча рівно наполовину, тому вибір очевидний.
- Середня ціна на вторинному ринку: 28-30 тисяч гривень за версію на 512 Гб.
Якщо бюджет більш обмежений, придивіться до iPhone 12 Pro Max (звичайну Pro-шку купувати не варто).
За умовні 15 тисяч ви отримуєте флагманський пристрій, який, нехай і позбавлений 120 Гц екрана, залишається однією з найвдаліших моделей Apple.
На що звернути увагу при покупці:
- Биті пікселі на екрані (особливо біля рамки);
- Автофокусування камери в режимі відео та відсутність плям (перевіряється на білому тлі);
- Робота мікрофонів та динаміків.
- При покупці 12 Pro Max обов’язково перевірте мобільний зв’язок та інтернет, оскільки ця модель має проблеми з мережею.
- Про батарею, блокування та інші базові аспекти перевірки навмисно не згадую, оскільки це є основою.
- Середня вартість iPhone 12 Pro Max: 12-15 тисяч гривень за версію на 128 Гб.
Якщо ви хочете відносно недорого скуштувати iPhone, вашим вибором може стати iPhone 11.
Легендарний смартфон, який став одним з найбільш продаваних за всю історію Apple, останній з IPS-екраном і без кнопки.
Купуючи цей смартфон, завантажте зображення з однотонним сірим кольором. Встановивши його на екран, ви швидше помітите темні плями (зазвичай знизу біля рамки). Якщо вони є, від покупки краще відмовитись.
Ціна на вторинному ринку: 8-12 тисяч гривень за версію на 128 Гб.
Samsung
Samsung Galaxy S25 представили нещодавно, а отже, через кілька місяців ціни на попередні моделі знизяться ще на 15-20%.
Купівля одного із смартфонів серії Samsung Galaxy S23 – чудова ідея.
Samsung Galaxy S23 Ultra:
- Один з найкращих дисплеїв (якщо ШІМ вас не турбує).
- Безліч програмних функцій.
- Великий термін оновлень.
- Камери аналогічні сучасним моделям.
Мінус один – автономність, яка ніколи не відповідала його величезним розмірам.
При покупці:
- Переконайтеся в відсутності темних плям на дисплеї при легкому скручуванні корпусу.
- Перевірте автофокусування телефото-модуля та динамік.
- Ціна на вторинному ринку (зима 2025): 24-28 тисяч гривень за версію 12/256 Гб.
Інші варіанти:
- Samsung Galaxy S21 Ultra (флагман, але дешевше).
- Galaxy ZFold 4 (складний смартфон, що поєднує смартфон та планшет за ціну в районі 20 000 гривень).
Перевірте, щоб Fold 4 повністю розкладався. Проблеми із шарніром роблять його непридатним для використання.
Google Pixel
Рекомендую дві моделі:
- Google Pixel 6: недорогий (8-10 тисяч гривень), з чудовою камерою та довгим терміном оновлень.
- Google Pixel 7 Pro: повноцінний флагман за 17-25 тисяч гривень.
Чому немає Pixel 8 чи Pixel 8 Pro? На вторинному ринку часто зустрічаються проблеми з екраном (смуги), які можуть не проявитися при покупці.
Купуючи пікселі: Переконайтеся, що смартфон не прив’язаний до оператора зв’язку (або розблокований через ADB).
Китайські смартфони
З флагманів, що подешевшали, я б рекомендував звернути увагу на Xiaomi 13 і Oppo Find X6 Pro.
- Перший, за вартістю не перевищує 20 000 гривень, є Xiaomi нового типу: безпроблемним, компактним, з хорошими камерами та запасом продуктивності.
- Другий, хоч і коштує дорожче (22- 25 тисяч) і не має глобальної версії, на мій суб’єктивний погляд, є найкращим за якістю фото в бюджеті до 30 тисяч.
Краще за будь-які компліменти на адресу Oppo Find X6 Pro говорить той факт, що його досі використовують у порівняннях з новинками від Vivo, які коштують близько 55 тисяч.
Інші гідні моделі:
- Honor Magic 5 Pro.
- OPPO Reno 8 Pro.
- OnePlus 11 (або 12, якщо можете доплатити).
Якщо бюджет нижче:
- OnePlus 9 Pro.
- Oppo Find X3 Pro.
- Huawei P30 Pro.
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