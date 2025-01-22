С 1 февраля будет действовать новый тариф на электроэнергию, но он будет актуален не для всех украинцев

В Правительстве решили немного упростить жизнь многим украинцам. С 1 февраля, те семьи, которые отапливают свое жилье электроэнергией, смогут немного сэкономить. Такие домохозяйства смогут воспользоваться скидкой на электроэнергию, которая будет действовать ровно три месяца, а точнее, до конца отопительного сезона. Если сейчас один киловатт света стоит 4,32 гривны, то с 1 февраля для тех, кто отапливает жилье электроэнергией, свет будет стоить 2,64 гривны. В то же время, есть и одно условие.

Льготы будут действовать на первые 2000 киловатт

Льготный тариф будет действовать только на первые 2000 киловатт. То есть, если за месяц счетчик накрутил до 2000 киловатт, то все они будут рассчитываться по льготному тарифу. Если «накрутило» более 2000, то за каждый последующий киловатт нужно будет платить по старому тарифу. О таких изменениях рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он сказал, что подобное решение было принято правительством 17 января. Что касается платежек за январь, то их нужно будет оплатить по старому тарифу.

До конца отопительного сезона электроэнергия не будет дорожать

Также есть хорошая новость и в плане общих тарифов на свет. Уже известно, что до 1 мая электроэнергия не будет дорожать. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он заявил, что нет никакой основы для повышения тарифов, поэтому украинцам не стоит волноваться.

Что касается газа и других коммунальных услуг, то их стоимость тоже не изменится. На газ в 2025 году все еще продолжает действовать Мораторий. Что будет после его завершения, никто прогнозировать не берется. Есть разные взгляды на ситуацию и некоторые нардепы подчеркивают, что нужно внедрять постепенное повышение тарифов. Однако случится ли это и когда, никому не известно.