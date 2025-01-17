Кому могут отключить электроэнергию: у украинцев есть еще 2 дня, чтобы это предотвратить

Различные типы коммунальных услуг можно по-разному оплачивать. К примеру, за газ украинцев просят платить до 25 числа каждого месяца, тогда как за электроэнергию просят заплатить до 20 числа в противном случае свет могут отключать. Конечно, есть исключение, когда возможно в договоре прописаны другие даты и тогда потребители могут ориентироваться на другие числа, однако в основном на уплату счетов у каждого приблизительно 20 календарных дней с момента получения платежки.

Когда могут отключить электроэнергию?

Свет могут отключить даже если потребители не платят за услугу только месяц. Однако по закону поставщик услуг должен предупредить о возможном отключении как минимум за 10 календарных дней.

Также представители отрасли напоминают, что оплатить счета за электроэнергию можно через 5 минут не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться удобными онлайн-сервисами YASNO.

«У нас есть удобные онлайн-сервисы для этого, поэтому на оплату счетов вы потратите не более 5 минут», — отметили представители компании.

А вот и список этих онлайн-сервисов:

сайт YASNO: https://bit.ly/yasno_oplata

чат-бот в вайбере https://bit.ly/yasno_viber и телеграмме https://bit.ly/yasno_tg

мобильное приложение: https://bit.ly/yasno_app

В большинстве случаев нужно иметь только личный счет и ввести реквизиты карты с которой будет снята оплата.

Увеличится ли стоимость коммунальных услуг?

В 2025 году возможно удорожание коммунальных услуг, хотя вокруг этой темы ведется много дискуссий. В первую очередь может подорожать электроэнергия, ведь отрасль несет большие расходы из-за регулярных обстрелов. Может подорожать и газ, ведь его рыночная цена уже вдвое, а то и больше превышает ту цену, которую платят украинцы. Пока людям обещают, что до конца отопительного сезона ничего повышать не будут. И даже если рост будет, то он будет незначительным и поэтапным.