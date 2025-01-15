В этом году пенсию начнут рассчитывать по новой бальной системе: что это значит?

Украинское правительство всячески пытается придумать что-то с пенсионными выплатами, чтобы сбалансировать пенсии разных категорий граждан. То есть, чтобы те у кого они скудны, начали получать немного больше. Для этого придумывают и вводят в действие разные реформы. Правда, весомого результата ни одна из них пока не дала. Даже наоборот, многие люди не смогли выйти на пенсию в 60 лет именно из-за новой реформы в связи с которой ежегодно растет стаж на один год. Сейчас заговорили о еще одной реформе, о которой впервые шла речь в 2023 году. Ее тогда анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль и согласно этой реформе должны по новому рассчитывать пенсии.

Что известно о новой реформе?

Пока информации о новой реформе очень мало. Известно лишь, что в июле 2025 года ее могут понемногу начать тестировать. Из-за этой реформы планируют переписать многие законы, регулирующие пенсионное законодательство. В результате пенсии должны вырасти у многих пенсионеров и в первую очередь у тех, кто оформил пенсию давно (более пяти лет назад).

В Правительстве отмечают, что пенсии медленно растут и два человека с одинаковым стажем и зарплатой могут иметь совершенно разные песни, если один из этих лиц вышел на заслуженный отдых в этом году, а другой, например, 10 лет назад. Новая реформа должна способствовать повышению пенсий именно для тех лиц, которые имеют так называемые «устаревшие» размеры выплат. В то же время пенсии тех лиц, которые вышли на пенсию за последние три года, практически не возрастут.

В Украине не будет больших пенсий

Также в этом году в правительстве будут работать над тем, чтобы в Украине больше не было слишком больших пенсий, которые превышают 24 000 гривен, а иногда даже могут достигать 80 000 гривен. Такие выплаты в основном получают судьи, прокуроры, бывшие народные депутаты и разные чиновники. Отныне их пенсии должны стать значительно скромнее.