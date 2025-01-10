Налог на квартиры и дома 2025: кто и сколько должен заплатить в этом году

Несмотря на сложные времена, украинцы продолжают нести дополнительную финансовую нагрузку из-за налога на недвижимость. Владельцы квартир и домов, площадь которых превышает установленный лимит, вынуждены ежегодно платить налог за «лишние» квадратные метры, причем суммы таких платежей постоянно растут.

Какие суммы придется заплатить украинцам за избыточную площадь в 2025 году? Как отреагировали граждане на получение налоговых уведомлений? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем материале.

Типичная ситуация для многих украинцев: Ольга из Хмельницкого, владелица дома большей площади, чем предусмотрено нормой, в этом году не получила бумажной квитанции об уплате налога. О начислении она узнала случайно, зайдя в свой личный кабинет налогоплательщика. Сумма оказалась значительной – 33,5 гривны за каждый квадратный метр, превышающий норму.

Как украинцы должны платить налог за недвижимость

Налог на недвижимость в Украине начисляется не на всю площадь квартиры, а лишь на ту часть, которая превышает установленную норму. Например, если ваша квартира имеет 65 квадратных метров, а норма – 60, то налог вы платите лишь за дополнительные 5 квадратных метров. Эта сумма, как правило, небольшая и составляет чуть больше 500 гривен. Важно отметить, что размер ставки налога устанавливается местными властями, поэтому в разных регионах он может отличаться.

Верховная Рада предусмотрела определенные льготы по уплате налога на недвижимость. В частности, освобождение от уплаты предоставляется для жилья, расположенного в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях. Кроме того, местные органы самоуправления имеют право предоставлять дополнительные льготы отдельным категориям граждан, например, пенсионерам или военнослужащим.

Обязанность платить налог на недвижимость возлагается на владельца жилья, независимо от количества зарегистрированных лиц. Этот момент особенно актуален, когда владельцами квартиры являются несколько человек, например, супруги или члены семьи. Так произошло с героями нашей следующей истории из Черкасс. Несмотря на то, что их двухкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра подлежит налогообложению (поскольку превышает норму на 3 квадратных метра), налоговая не присылала им никаких уведомлений, поскольку собственником квартиры являются сразу два человека.