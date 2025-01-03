Немедленно удалите это сообщение: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Ваш смартфон – это не только удобный инструмент, но и потенциальная мишень для киберпреступников. Некоторые типы сообщений, что вы получаете, могут содержать конфиденциальную информацию, которую мошенники могут использовать против вас. Поэтому важно знать, какие именно SMS стоит удалять сразу после получения.

Логины и пароли

Логины и пароли от различных сервисов, которые вы получаете в виде SMS, могут стать ключом к вашим личным данным. Если злоумышленники получат доступ к вашим сообщениям, они смогут легко войти в вашу учетную запись и воспользоваться вашими данными в личных целях.

Личные сообщения

Хранить личные сообщения на телефоне – это все равно, что оставлять дверь от квартиры открытой. Если ваш телефон попадет в чужие руки, любой сможет ознакомиться с вашей перепиской, фотографиями и другой конфиденциальной информацией.

СМС-сообщения с подозрительными ссылками

SMS с подозрительными ссылками – это прямая угроза вашей кибербезопасности. Даже если вы уверены, что никогда не перейдете по такой ссылке, лучше удалить ее сразу. Ведь всегда есть риск случайного клика, особенно если телефон используют другие члены семьи.

Переход в аккаунты и личные кабинеты

SMS с кодами подтверждения для входа в различные сервисы также могут быть опасными. Хотя эти коды действуют ограниченное время, их не стоит хранить на телефоне. Если ваш телефон попадет в чужие руки, злоумышленники смогут использовать эти коды для авторизации в ваших учетных записях.

Сообщения от банка

SMS-сообщения от банка могут содержать как важную, так и потенциально опасную информацию. Одноразовые коды для подтверждения платежей удалять не обязательно, поскольку они быстро теряют свою актуальность. Однако информационные сообщения, содержащие данные вашей карты, лучше удалять сразу. Эта информация может быть использована мошенниками для осуществления несанкционированных операций.