Никогда не кладите это в чехол: эту роковую ошибку делает немало украинцев

Многие привыкли носить банковскую карту вместе с телефоном в одном чехле, это не лучшая идея. И хотя такая привычка часто приводит к потере карты, есть и другая, более серьезная причина, почему от этого стоит отказаться.

Почему категорически этого делать нельзя

Чтобы ваша банковская карта служила вам долго, стоит придерживаться нескольких простых правил: не сгибайте ее, не мочите, не нагревайте и не оставляйте под прямыми солнечными лучами. Если нарушать эти правила, карта быстро испортится, и вам придется тратить время на визит в банк для замены.

Факторы, сокращающие срок службы карты

Кроме механических повреждений, на срок службы карты негативно влияют магниты и источники электромагнитного излучения, такие как компьютеры, ноутбуки и даже мобильные телефоны. Хотя излучение от смартфонов не такое сильное, оно все равно может постепенно повредить магнитную ленту на карте.

Лучшее место для хранения карты

Эксперты рекомендуют хранить банковские карты в специальных кошельках или картхолдерах. Эти аксессуары защищают карты от повреждений и позволяют удобно их носить с собой.

Современные люди все чаще отказываются от наличных денег в пользу банковских карт. Даже те, кто активно пользуется бесконтактной оплатой через смартфон, часто носят с собой несколько пластиковых карт (дисконтных, бонусных и т.д.). Картхолдер в таком случае становится незаменимым аксессуаром, позволяющим удобно хранить все карты в одном месте.

Картхолдер – это не просто стильный аксессуар, но и практичный инструмент для защиты ваших финансов. Некоторые модели, особенно изготовленные из титана, имеют функцию защиты от RFID-сканирования. Это означает, что мошенники не смогут считывать информацию с вашей карты, даже если будут находиться рядом с вами. Такой картхолдер станет отличным подарком для любого человека, который ценит свою финансовую безопасность.