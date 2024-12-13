Банки снизят лимит на переводы до 50 000 гривен для рисковых клиентов: кто попадет в этот список?

В Украине действует лимит на переводы между карточками. На карточку физического лица можно переводить в месяц до 150 000 гривен. Если хотите увеличить эту сумму, то переводите средства на счет IBAN или ФЛП. Эти нововведения будут действовать всего несколько месяцев и инициировал их Национальный банк Украины для того, чтобы вывести из тени ряд бизнесов и украинцев, которые не облагают налогом свои доходы. Однако этого оказалось недостаточно, и теперь будут действовать еще более жесткие лимиты, а клиентов будут делить на три категории: высокого риска, среднего и низкого. Клиенты, которые попадут в категорию высокорисковых, смогут переводить в месяц всего до 50 000 гривен.

Кто будет входить в эту категорию?

Об этом подробно рассказал Президент ассоциации украинских банков Андрей Дубас. Он рассказал, кто в первую очередь попадает в категорию клиентов высокого риска.

“Есть три категории рисковых клиентов: высокого риска, среднего риска и низкого риска. Высокого риска клиенты – это, например, граждане трех стран, которые есть в черном списке: Северная Корея, Мьянма и Иран. Граждане таких стран, если будут иметь в украинских банках отрытые счета, будут отнесены к категории высокого риска”, – говорит Дубас.

Также он отметил, что не только иностранцы могут попасть в этот перечень, но и украинцы, имеющие не слишком хорошую банковскую историю.

“С другой стороны, это те клиенты, которые, например, были где-то замечены или были обнаружены факты отмывания средств или финансирования террористической деятельности. И это было зафиксировано. Также такие клиенты будут отнесены к категории высокого риска. Но статистически скажу: сегодня в банках из 100% клиентов, это где-то 0,5-0,9%. То есть это менее 1% клиентов определены как высокорисковые. Еще туда отнесены, публичные лица, но иностранцы”, — отметил он.

Когда отменят эти ограничения и отменят ли вообще — пока неизвестно.