Банки знизять ліміт на перекази до 50 000 гривень для ризикових клієнтів: хто потрапить у цей список?

Наразі в Україні діє ліміт на перекази між картками. На картку фізичної особи можна переказувати в місяць до 150 000 гривень. Якщо хочете збільшити цю суму, то переказуйте кошти на рахунок IBAN або ФОП. Ці нововведення діятимуть лише кілька місяців й ініціював їх Національний банк України для того, щоб вивести з тіні низку бізнесів та українців, які не оподатковують свої доходи. Проте цього виявилося недостатньо, тож відтепер діятимуть ще жорсткіші ліміти, а клієнтів ділитимуть на три категорії: високого ризику, середнього та низького. Клієнти, які потраплять до категорії високоризикових зможуть переказувати в місяць лише до 50 000 гривень.

Хто входитиме до цієї категорії?

Про все детально розповів Президент асоціації українських банків Андрій Дубас. Він розповів, хто в першу чергу потрапляє до категорій клієнтів високого ризику.

“Є три категорії ризикових клієнтів: високого ризику, середнього ризику та низького ризику. Високого ризику клієнти – це, наприклад, громадяни трьох країн, які є в чорному списку: Північна Корея, М’янма та Іран. Громадяни таких країн, якщо будуть мати в українських банках відриті рахунки, будуть віднесені до категорії високого ризику”, – каже Дубас.

Також він зазначив, що не лише іноземці можуть потрапити у цей перелік, а й українці, які мають не надто хорошу банківську історію.

“З іншого боку, це ті клієнти, які, наприклад, були десь помічені або були виявлені факти відмивання коштів або фінансування терористичної діяльності. І це було зафіксовано. Також таких клієнтів буде віднесено до категорії високого ризику. Але статистично скажу: сьогодні в банках зі 100% клієнтів, це десь 0,5-0,9%. Тобто, це менш як 1% клієнтів визначені як високоризикові. Туди ще віднесені, публічні особи, але іноземці”, — зазначив він.

Коли скасують ці обмеження та чи скасують взагалі — поки невідомо.