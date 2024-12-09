3 функції смартфона, які таять у собі небезпеку: про них повинні знати всі

Сучасні смартфони відіграють важливу роль в житті людей. Вони лише забезпечують зв’язок, а також заміняють собою цілу низку пристроїв – годинник, ігрову консоль, електронну книжку, музичний плеєр тощо.

Та попри всі позитивні якості смартфонів, вони також здатні зробити вас беззахисними перед зловмисниками. Адже за певних умов гаджет може «злити» стороннім людям чимало особистої інформації про свого власника. Однак є надійний спосіб убезпечити себе – вчасно вимикати деякі функції в налаштуваннях смартфона. Про які ж функції йдеться?

Геолокація

Цю функцію варто вмикати лише тоді, коли вона вам дійсно потрібна. Наприклад ви заблукали і не можете знайти дорогу, або хочете дізнатися де знаходиться той чи інший заклад. Якщо ж постійно тримати геолокацію увімкненою, зловмисникам буде легко дізнатися де ви знаходитеся. Зокрема траплялися випадки, коли злочинці грабували житло, визначивши за геолокацією, що власника немає вдома.

Wi-Fi

Не варто постійно тримати увімкненою і функцію пошуку мереж Wi-Fi. Вимикайте її щоразу, як завершите пошук інформації, перегляд відео чи спілкування у месенджері. Коли ваш телефон перебуває у постійному пошуку мережі, зловмисникам значно легше отримати до нього доступ та витягнути всю необхідну інформацію. Таким чином деякі шахраї примудряються навіть викрадати дані банківських карток, що може обернутися для власника смартфона величезними проблемами.

Bluetooth

Ще одна функція, яку постійно потрібно тримати під контролем. Щойно ви завершили передачу даних чи перестали слухати музику через безпровідні навушники, знайдіть у налаштуваннях свого смартфона пункт Bluetooth та перемістіть бігунок вліво. Ця безпровідна технологія також може стати помічником зловмисників і наразити вас на неабияку небезпеку. Адже з допомогою Bluetooth можна викрасти особисту інформацію та фото власника смартфона. Тож в результаті такої необачності чи можете навіть стати жертвою шантажу.