Підступ влади, що ховається за «тисячею Зеленського»: чи варто брати президентську допомогу

З 1 грудня українці почали подавати у «Дія» заявки на нарахування так званої «тисячі Зеленського». Ще кількома місяцями раніше в Україні запрацювала програма «Національний кешбек», завдяки якій громадянам повертають частину коштів, витрачених на товари вітчизняного виробництва.

Та незважаючи на очевидну вигоду для населення, обидві ці програми зараз активно обговорюються суспільством. Зокрема через те, що для участі в них українцям доводиться погоджуватися на розкриття банківської таємниці.

Чим ризикують українці, беручи «тисячу Зеленського»?

Спеціалісти в галузі банківської справи стверджують: погоджуючись на розкриття банківської таємниці українці добровільно надають владі інформацію щодо своїх витрат та доходів. Це відбувається вже на етапі відкриття картки для нарахування «Національного кешбеку» та «тисячі Зеленського».

Однак, як зазначає співзасновник Монобанку Олег Гороховський, в різних банках умови відкриття кешбек-рахунку відрізняються. Зокрема клієнти Моно, відкриваючи карту «Національний кешбек», не зобов’язані погоджуватися на розкриття банківської таємниці. Тоді, як у ПриватБанку без такої згоди бонусний рахунок відкрити не вдасться.

У клієнтів Привату «за копійки» купують доступ до їх рахунків?

Екснардеп та відомий журналіст Володимир Ар’єв пояснив, чим ризикують клієнти ПриватБанку, беручи участь у державних кешбек-програмах. Справа ось у чому:

шоб приєднатися до цих програм, клієнти зобов’язані дати дозвіл на передачу даних про всі свої покупки;

згідно з постановою Кабміну № 952 про Національний кешбек, вони повинні також зазначати номери інших своїх рахунків та дозволяти державі отримувати дані про всі платежі, здійснені з цих рахунків;

клієнтів просять підписати договір, в якому є пункт про надання дозволу на цілковитий контроль усіх видатків, в результаті чого клієнт фактично розкриває перед державними органами банківську таємницю.

Тож виходить, що за 10% кешбеку + 1000 грн в українців купують право на доступ до всіх їхніх заощаджень. Причому більша частина населення, захоплена можливістю отримати за просто так 1000 грн, навіть не звертає уваги, на що погоджується.