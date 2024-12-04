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Не тільки безкоштовний проїзд: на які ще пільги мають право українські пенсіонери

Більшість стареньких навіть не знає про свої права та не користується більшістю передбачених для них привілеїв.

Дайнеко Наталія04.12.2024

Пенсіонерам в Україні доступна ціла низка різноманітних пільг. Проте більшістю з них громадяни похилого віку не користується з тієї простої причини, що просто про них не знають. Які ж послуги та привілеї українці можуть отримати лише завдяки своєму статусу пенсіонера?

Безкоштовний проїзд

Одна з найпопулярніших пільг, про яку відому майже всім стареньким – це право безкоштовно користуватися громадським транспортом. До переліку такого транспорту входять тролейбуси, автобуси, трамваї, маршрутки тощо. Виняток складає лише таксі.

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Ба більше, для людей похилого віку також передбачений пільговий проїзд потягами приміського сполучення. Тобто у межах області вони можуть подорожувати залізницею абсолютно безкоштовно.

Юридична допомога

Другою, не менш потрібною, проте мало кому відомою пільгою є можливість отримувати безкоштовні або значно дешевші юридичні послуги. Цією пільгою пенсіонери мають право скористатися якщо потребують фахової консультації, захисту своїх прав та інтересів чи їх представлення в суді.

Право не платити податки

Деякі українські пенсіонери також мають право не сплачувати земельний податок. Але цю пільгу можна отримати лише якщо належна пенсіонеру ділянка за площею не перевищує:

  • 0,01 га – земля під будівництво індивідуальних гаражів;
  • 2 га – призначена для ведення особистого сільського господарства;
  • 0,10 га – для будівництва дачі;
  • 0,12 га – під садівництво;
  • 0,25 га – призначена для зведення житлового будинку та господарських будівель у сільській місцевості;
  • 0,15 га – на території селища міського типу;
  • 0,10 гектара – у місті.

Крім того усі пенсіонери в Україні мають право оформити субсидію та отримувати допомогу на сплату комунальних послуг. А пенсіонери, що проживають у сільській місцевості та працювали там на певних посадах можуть взагалі не платити за комуналку. Та ще й можуть безкоштовно отримувати пальне для обігріву свого житла у холодну пору року.

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Дайнеко Наталія04.12.2024
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