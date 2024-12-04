Не тільки безкоштовний проїзд: на які ще пільги мають право українські пенсіонери

Пенсіонерам в Україні доступна ціла низка різноманітних пільг. Проте більшістю з них громадяни похилого віку не користується з тієї простої причини, що просто про них не знають. Які ж послуги та привілеї українці можуть отримати лише завдяки своєму статусу пенсіонера?

Безкоштовний проїзд

Одна з найпопулярніших пільг, про яку відому майже всім стареньким – це право безкоштовно користуватися громадським транспортом. До переліку такого транспорту входять тролейбуси, автобуси, трамваї, маршрутки тощо. Виняток складає лише таксі.

Ба більше, для людей похилого віку також передбачений пільговий проїзд потягами приміського сполучення. Тобто у межах області вони можуть подорожувати залізницею абсолютно безкоштовно.

Юридична допомога

Другою, не менш потрібною, проте мало кому відомою пільгою є можливість отримувати безкоштовні або значно дешевші юридичні послуги. Цією пільгою пенсіонери мають право скористатися якщо потребують фахової консультації, захисту своїх прав та інтересів чи їх представлення в суді.

Право не платити податки

Деякі українські пенсіонери також мають право не сплачувати земельний податок. Але цю пільгу можна отримати лише якщо належна пенсіонеру ділянка за площею не перевищує:

0,01 га – земля під будівництво індивідуальних гаражів;

2 га – призначена для ведення особистого сільського господарства;

0,10 га – для будівництва дачі;

0,12 га – під садівництво;

0,25 га – призначена для зведення житлового будинку та господарських будівель у сільській місцевості;

0,15 га – на території селища міського типу;

0,10 гектара – у місті.

Крім того усі пенсіонери в Україні мають право оформити субсидію та отримувати допомогу на сплату комунальних послуг. А пенсіонери, що проживають у сільській місцевості та працювали там на певних посадах можуть взагалі не платити за комуналку. Та ще й можуть безкоштовно отримувати пальне для обігріву свого житла у холодну пору року.