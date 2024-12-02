Найбільш «жадібна» функція вашого смартфону: вона здатна посадити батарею всього за кілька годин

Більшості користувачів смартфонів знайома ця проблема. Начебто ви щойно зняли свій гаджет із зарядки, а вже за кілька годин батарея знову «підморгує» червоним вогником. Причому досить часто швидка розрядка не пов’язана із активним користування смартфоном, запуском енергоємких додатків чи переглядом відео. Тож логічно припустити, що зарядку «з’їдають» певні базові функції пристрою, роботи яких ми можемо навіть не помічати.

Яка функція розряджає смартфон?

Експерти у галузі електроніки стверджують, що таємним ворогом кожного власника смартфону є функція вібрації. Виявляється робота вібромотору поглинає найбільше енергії у порівнянні з усіма іншими функціями вашого гаджету. Однак ми настільки звикли до неї, що вважаємо вібрацію телефона невід’ємним атрибутом його функціонування.

Спеціалісти переконанні: щойно ви вимкнете функцію вібрації – одразу зауважите, що телефон розряджається значно повільніше. Адже вибросигнал вмикається набагато частіше, ніж нам може здаватись. У сучасних смартфонах вібрація повідомляє не тільки про дзвінки, а й про повідомлення, отримання листів на електронну пошту, не кажучи вже про сповіщення з різних додатків.

Як вимкнути вібрацію на телефоні?

Щоб ваш смартфон не вібрував за кожного приводу, потрібно зробити наступне:

Відкрити на своєму пристрої розділ «Налаштування». Його нескладно знайти у головному меню гаджета. Розкриється список налаштувань, де необхідно обрати пункт «Звуки та вібрація». Далі перейдіть до підпункту «Вібрація під час виклику» і перемістіть наявний там повзунок вліво.

Після виконання цих простих дій ви забудете про необхідність підзаряджати свій гаджет що кілька годин. Зокрема не доведеться усюди носити з собою зарядку чи повербанк. Однак варто пам’ятати, що у випадку вимкнення звукового сигналу ви не чутимете жодних сповіщень. Тож доведеться постійно перевіряти смартфон, щоб не пропустити важливого дзвінка чи повідомлення.