Почему «Резерв» не подтягивает отсрочку и что делать: объяснение от Минобороны

Если у вас есть отсрочка от мобилизации, но в мобильном приложении «Резерв+» об этом нет информации, то, скорее всего, работник военкомата еще не внес данные о вашей отсрочке в единый электронный реестр.

Детали

Как пояснила заместитель министра обороны Украины, приложение «Резерв+» отображает только ту информацию, которая была внесена в единый реестр. То есть, если у вас на руках есть документ, подтверждающий вашу отсрочку, а в приложении его нет, следует обратиться в военкомат для уточнения информации.

По словам Екатерины Черногоренко, для того, чтобы получить отсрочку, не обязательно обращаться в военкомат лично. Достаточно подать соответствующее заявление через приложение «Резерв+». Однако, если после этого данные об отсрочке не отобразились в приложении, необходимо обратиться в службу поддержки для решения этого вопроса.

Когда вы оформляете отсрочку через приложение «Резерв+», система автоматически проверяет вашу информацию в других государственных реестрах. Например, если вы имеете право на отсрочку как многодетный родитель, система проверяет эту информацию в реестре актов гражданского состояния. После этого результаты проверки моментально отображаются в вашем личном кабинете в «Резерв+». Недавно в приложение добавили новую опцию для оформления отсрочки многодетными родителями, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей.

Быстрое обновление информации в приложении «Резерв+» обеспечивается благодаря синхронизации с другими государственными реестрами, такими как Государственный реестр актов гражданского состояния. Это позволяет получать актуальные данные о гражданах и оперативно отображать их в приложении.

Чтобы оформить отсрочку онлайн, вам нужно авторизоваться в приложении «Резерв+» и загрузить свой военный билет. Далее следует выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку». После этого система автоматически обработает вашу заявку, и вы сможете увидеть статус вашей отсрочки прямо в своем электронном военном документе. Этот процесс занимает всего несколько минут. Как отметила заместитель министра обороны, уже более 150 тысяч человек воспользовались этой удобной услугой.

Важно понимать, что онлайн-отсрочка имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. То есть, электронный документ, который вы получите в приложении «Резерв+», является официальным подтверждением вашей отсрочки. Министерство обороны планирует и в дальнейшем развивать этот сервис и предоставлять возможность оформления онлайн других видов отсрочек.

Приложение «Резерв+» постоянно обновляется и расширяет свои возможности. Недавно в перечень доступных онлайн-услуг было добавлено оформление отсрочки для многодетных родителей. Это еще один шаг к упрощению процедуры получения отсрочки и повышения удобства для граждан.