Не дарите это на Новый год: в сети появилась подборка из неудачных подарков
23Вскоре стартуют зимние праздники, традиционно сопровождаемые подарками. Выбирать подарки стоит раньше времени, чтобы потом в последние дни не бегать по магазинам, не стоять в больших очередях и не подвергать себя стрессу. Но еще нужно знать, что дарить. Если речь о близких людях, то, вероятно, они больше знают о желании друг друга. А вот друзьям угадать с подарком посложнее. А еще сложнее подобрать просто символический презент коллеге или хорошим знакомым. Мы решили вам помочь и делимся подборкой по антиподаркам на Новый год.
Вычеркните эти подарки из своего списка
Если вы планировали это кому-то дарить, лучше измените свои планы и поищите другие идеи. Социальные опросы, проведенные на эту тему, доказывают, что большинство людей не слишком рады такому подарку, потому что от него никакой пользы нет.
Вот что дарить не стоит:
- Настенные календари, статуэтки с символами года и другие вещи, которые через год уже будут не актуальны, потому что придет новый год под новым знаком.
- Не стоит дарить елочные игрушки, особенно если вы не знаете, в каком стиле будет украшена елка и какую цветовую гамму выберут хозяева.
- Также не стоит дарить новогодние пижамы, ведь это тоже очень не практичная вещь, которая буквально через несколько недель после Нового года становится не актуальной.
“Статуэтки нужно 12 лет где-то хранить до следующего года такого животного, а настенные календари в начале января воспринимаются более или менее празднично, но потом круглый год висят, и не знаешь, что с этим делать“, — говорят опрошенные.
Что лучше дарить?
Набрасывали пользователи сетей и несколько идей. Говорят хорошим подарком к новогоднему столу может быть какая-то гастрономическая корзина, например, с сырами, фруктами и шампанским. Если речь идет о компании друзей, то можно каждому подарить печенье с предсказаниями или большое шоколадное яйцо с сюрпризом. Можно тоже найти тематические яйца с предсказаниями на круглый год. Это и вкусно, и интересно, и оригинально.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter