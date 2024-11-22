Не дарите это на Новый год: в сети появилась подборка из неудачных подарков

23Вскоре стартуют зимние праздники, традиционно сопровождаемые подарками. Выбирать подарки стоит раньше времени, чтобы потом в последние дни не бегать по магазинам, не стоять в больших очередях и не подвергать себя стрессу. Но еще нужно знать, что дарить. Если речь о близких людях, то, вероятно, они больше знают о желании друг друга. А вот друзьям угадать с подарком посложнее. А еще сложнее подобрать просто символический презент коллеге или хорошим знакомым. Мы решили вам помочь и делимся подборкой по антиподаркам на Новый год.

Вычеркните эти подарки из своего списка

Если вы планировали это кому-то дарить, лучше измените свои планы и поищите другие идеи. Социальные опросы, проведенные на эту тему, доказывают, что большинство людей не слишком рады такому подарку, потому что от него никакой пользы нет.

Вот что дарить не стоит:

Настенные календари, статуэтки с символами года и другие вещи, которые через год уже будут не актуальны, потому что придет новый год под новым знаком. Не стоит дарить елочные игрушки, особенно если вы не знаете, в каком стиле будет украшена елка и какую цветовую гамму выберут хозяева. Также не стоит дарить новогодние пижамы, ведь это тоже очень не практичная вещь, которая буквально через несколько недель после Нового года становится не актуальной.

“Статуэтки нужно 12 лет где-то хранить до следующего года такого животного, а настенные календари в начале января воспринимаются более или менее празднично, но потом круглый год висят, и не знаешь, что с этим делать“, — говорят опрошенные.

Что лучше дарить?

Набрасывали пользователи сетей и несколько идей. Говорят хорошим подарком к новогоднему столу может быть какая-то гастрономическая корзина, например, с сырами, фруктами и шампанским. Если речь идет о компании друзей, то можно каждому подарить печенье с предсказаниями или большое шоколадное яйцо с сюрпризом. Можно тоже найти тематические яйца с предсказаниями на круглый год. Это и вкусно, и интересно, и оригинально.