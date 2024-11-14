Названа самая востребованная профессия в Украине: сколько готовы платить за эту работу

В октябре наибольшей популярностью среди украинских работодателей пользовались вакансии в сфере розничной торговли. По данным крупного кадрового портала, компании разместили 17 521 объявление о поиске продавцов, кассиров и других специалистов этой отрасли.

Наиболее востребованные профессии в Украине в октябре

Больше всего вакансий в таких сферах:

Розничная торговля. Лидером по количеству вакансий стала сфера розничной торговли, где компании искали 17 521 нового сотрудника.

Оптовая торговля и дистрибуция. Второе место заняли вакансии в сфере оптовой торговли и дистрибуции, где было размещено 10 171 объявление.

Гостинично-ресторанный бизнес. Третье место занял гостинично-ресторанный сектор с 9868 вакансиями.

Оборонная промышленность. Предлагается 6983 вакансии. Высокий спрос на специалистов в этой сфере обусловлен текущими событиями в стране и необходимостью поддержания оборонного потенциала Украины.

Шоу-бизнес, искусство, культура. Сфера развлечений и культуры претерпела сокращение, о чем свидетельствуют 163 вакансии.

Дизайн. Сейчас предлагается 40 вакансий для дизайнеров.

То есть в Украине стабильный спрос на рабочие профессии.

Какова ситуация с зарплатами в Украине

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинские работодатели продолжают повышать уровень заработных плат. По данным последних исследований, в октябре средний размер предлагаемой зарплаты вырос на 5% и составил 22 500 гривен.

Наибольший рост зарплат наблюдался в таких сферах:

Сельское хозяйство. Зарплата выросла на 7%, достигнув среднего показателя в 24 000 гривен.

Строительство и культура. В этих сферах зарплата выросла на 6%, достигнув соответственно 27 500 гривен и 21 500 гривен. Активное восстановление инфраструктуры и оживление культурной жизни способствовали повышению заработных плат.

Логистика, медицина, фармацевтика, производство. В этих сферах зарплата выросла на 5%, достигнув среднего показателя в 21 000 – 22 500 гривен.

Наибольший рост зарплат наблюдался во Львовской области – на 1500 гривен, до 22 500 гривен. Также значительное повышение зарплат зафиксировано в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Интересной тенденцией является готовность работодателей брать на работу людей без опыта работы и инвестировать в их обучение. В некоторых случаях молодые специалисты могут рассчитывать на зарплату от 35 000 гривен и выше. Это свидетельствует о том, что украинские компании ищут талантливых молодых людей и готовы вкладывать в их развитие.