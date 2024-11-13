1000 доплаты получат не все педагоги: в правительстве объяснили причины ограничения

Дополнительная тысяча гривен к зарплате будет выплачиваться только учителям общеобразовательных школ. Другие категории педагогов, такие как воспитатели и преподаватели профессионально-технических училищ, пока остаются вне поля зрения правительственной программы. Однако, есть планы увеличить эту выплату до двух тысяч гривен уже с осени следующего года.

Как сообщил министр образования Оксен Лисовой, с начала следующего года все учителя общеобразовательных школ смогут рассчитывать на ежемесячную доплату в тысячу гривен.

Детали

С целью повышения социальной защиты учителей в условиях военного положения, правительство решило установить дополнительную ежемесячную выплату в размере тысячи гривен. Эти средства будут автоматически добавляться к зарплате всех учителей общеобразовательных школ.

Доплата в размере 1000 гривен касается всех учителей общеобразовательных школ, независимо от их стажа работы, а также места работы – города или села. То есть, как опытные педагоги, так и молодые специалисты получат эту дополнительную выплату.

Однако, стоит отметить, что не все педагоги смогут воспользоваться этой возможностью. В частности, остаются за пределами этой программы:

воспитатели детских садов;

преподаватели профессионально-технических училищ;

преподаватели колледжей

Такое решение вызвало недовольство среди этих категорий работников образования, которые считают, что их работа также заслуживает дополнительной финансовой поддержки.

Министр образования объяснил, что финансирование этих категорий педагогов традиционно возлагается на местные бюджеты. То есть, именно местные власти должны решать вопрос о выплате дополнительных средств воспитателям и преподавателям профтехов. Министерство образования, со своей стороны, работает над механизмами, которые позволят обеспечить большую финансовую поддержку тем громадам, которые имеют для этого возможности. Это, по словам министра, позволит повысить заработную плату воспитателям и преподавателям профессиональных заведений.

Правительство планирует постепенно повышать зарплаты учителям. С сентября 2025 года доплата вырастет до 2000 гривен. Это поможет привлечь молодых специалистов и частично компенсировать инфляцию. Однако, из-за ограниченности бюджета, эта доплата является временной и будет действовать только до конца войны.