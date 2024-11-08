Неутешительные новости для всех украинцев: озвучен прогнозируемый тариф на электроэнергию

Народный депутат Богдан Кицак утверждает, что нынешний тариф на электроэнергию в Украине, который составляет 4,32 гривны за киловатт-час, является заниженным. По его словам, для выполнения международных обязательств перед Европейским Союзом тариф необходимо повысить до 6,5 гривен за киловатт-час. Это обусловлено необходимостью нормализации энергетического сектора страны в соответствии с европейскими стандартами.

Детали

Народный депутат Богдан Кицак отметил, что повышение тарифов на электроэнергию до европейского уровня будет происходить постепенно, с учетом низкого уровня доходов украинцев. Он подчеркнул, что разница в заработных платах и пенсиях между Украиной и Европой является существенной, и поэтому повышение тарифов должно быть осторожным, чтобы не обременить чрезмерно семейные бюджеты. Однако, по словам Кицака, это является необходимым шагом для интеграции Украины в европейское энергетическое пространство и получения дальнейшей финансовой помощи от международных партнеров.

Когда будут новые тарифы

Эксперты отрасли утверждают, что одномоментное повышение тарифов нанесет непоправимый ущерб бюджетам украинцев. Поэтому в перспективе стоимость будут повышать постепенно. Вероятно ежегодно после завершения отопительного сезона. Пока неизвестно пересмотрят ли тарифы весной 2025 года, но с большой вероятностью стоимость снова возрастет, возможно до 5 гривен или чуть меньше для лучшего психологического эффекта, например, до 4,89 грн за кВт или подобного значения.

Это один из оптимистических вариантов. Если же российские оккупанты начнут снова наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре и снова придется ремонтировать поврежденные объекты генерации, то цены могут вырасти более существенно. Пока все это лишь предположения.

Когда будут отключать свет этой зимой

А вот относительно отключений электроэнергии пока прогнозы довольно положительные. Если не будет новых обстрелов, то свет будут выключать по 1 или 2 очередях, реже 3, когда температура воздуха опустится ниже -10 градусов. В общем очень морозных дней в Украине немного. Конечно есть два-три или более холодных периодов, но пока ситуация в энергетике стабильная. И если не будет новых обстрелов энергетики, то отключения будут минимальными.