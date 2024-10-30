Эксперты рассказали, какая соль совсем не подходит для консервации: большинство ее и используют

Консервацию делает практически каждая украинская хозяйка. Квашеная капуста, маринованные огурцы, помидоры или другие овощи. Все это очень подходит зимой к любимым гарнирам. Однако почему-то у одних хозяек все удается, а у других то огурцы не хрустящие, то капуста слишком твердая, то вкус консервации не слишком насыщен. Оказывается, что проблема может быть именно в разновидности соли, которую вы используете. Если неправильно подобрать соль, то банки могут даже “пострелять” и ваш труд будет напрасным.

Соль нужно подбирать индивидуально

Некоторые покупают пачку соли, например, крупного помола и используют для всей консервации. Это грубая ошибка, ведь, например, для капусты и огурцов желательно выбрать два разных вида соли.

Вот, как вообще выглядят эти рекомендации:

Капуста. Для квашеной капусты следует выбирать соль крупного или среднего помола. Мелкая соль быстро растает и соответственно капуста будет более кислой, чем соленой. Также это плохо отразится на сроке годности такой капусты. Огурцы и помидоры. Это нежные овощи, к которым требуется деликатное отношение. В данном случае следует выбирать только соль крупного помола. Она медленно рассасывается и обеспечивает умеренный процесс маринования без брожения. Рыба. Многие хозяйки самостоятельно засаливают рыбу. Самое опасное в этом процессе – это вероятность подхватить палочку ботулизма. Соль крупного помола позволит этого избежать. Она медленно рассасывается и не позволяет размножаться бактериям. Грибы. Для грибов подойдет в принципе любая соль, но без других примесей и приправ. В противном случае грибы могут горчить или смаковать как-то не так, как нужно. Зелень. Можно засолить и зелень, которая простоит свежей до самой зимы. Выберите соль крупного помола, пересыпьте зеленью и поместите ее в банки.

Как видим, для консервации подходит преимущественно соль крупного или среднего помола, тогда как мелкую лучше не использовать совсем.