С 1 ноября за газ будем платить больше? Назван новый тариф

Несмотря на то, что стоимость газа для бытовых потребителей в Украине не изменится до конца апреля следующего года, количество поставщиков газа сократилось. Это означает, что с 1 ноября украинцы будут иметь меньший выбор компаний, у которых они могут покупать газ.

Детали

Согласно решению Кабинета Министров Украины, продлено действие специальных обязанностей по поставкам природного газа до 30 апреля 2025 года. Это обеспечивает стабильность цен на газ для бытовых потребителей, производителей тепловой и электрической энергии, а также для операторов газораспределительных систем в течение следующего отопительного периода.

Цены на газ от «Нафтогаза» для различных категорий потребителей будут отличаться достаточно существенно. Если для населения цена останется фиксированной на уровне 7,96 гривен за кубометр, то для промышленных предприятий и других не бытовых потребителей стоимость газа будет колебаться от 7,42 до 16,50 гривен за кубический метр.

Тарифы на доставку газа пересчитают

Начиная с 2025 года, сумма, которую украинцы платят за доставку газа, будет пересчитана. Новый тариф будет учитывать общий объем потребленного газа за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Обратите внимание: в сентябре заканчивается газовый год. Поэтому, чтобы правильно рассчитать стоимость доставки газа на следующий период, необходимо своевременно передать показания счетчика за этот месяц. Стоимость услуги зависит от общего объема потребленного газа за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Важно, чтобы данные о вашем потреблении газа были точными. Именно от них зависит, сколько вы заплатите за доставку газа, хотя сам тариф на эту услугу остается неизменным. Поэтому обязательно передайте актуальные показатели счетчика. Стоит отметить, что тарифы на доставку газа могут отличаться в зависимости от региона и поставщика.