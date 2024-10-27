Есть время с 30 октября по 3 ноября: это должна сделать каждая украинская семья

Напоминаем, что передавать показатели счетчика нужно ежемесячно, до определенного числа. Пропущенные данные могут привести к неправильному начислению в платежках.

Период подачи показаний никогда не меняется

Передача показаний счетчика электроэнергии осуществляется в четко определенные сроки: последние два дня текущего месяца и первые три дня следующего. Несмотря на то, что этот период неизменен, конкретные даты могут варьироваться в зависимости от продолжительности месяца. В этот раз передать показания необходимо 30 и 31 октября, а также 1, 2 и 3 ноября. Важно отметить, что система зафиксирует все переданные в этот период данные как по состоянию на 1 ноября.

Важное предупреждение для украинцев

Обратите внимание на важный момент: чтобы ваша платежка за электроэнергию была точной, нужно вовремя передавать показания счетчика. У вас есть всего 5 дней для этого. Если вы пропустите этот срок, то обслуживающая вас компания будет вынуждена использовать среднее значение вашего потребления за предыдущие периоды для расчета платежки. А это может привести к тому, что вам начислят большую сумму, чем вы на самом деле потребили.

Как передать показания счетчика

Существует много удобных способов передать показания электроэнергии. Современные технологии предлагают электронные варианты: личный кабинет, чат-боты и тому подобное. Это особенно удобно для тех, кто умеет пользоваться гаджетами. А для пожилых людей, которые могут не иметь опыта работы с электронными устройствами, есть более традиционный вариант – звонок в контактный центр. Достаточно один раз выяснить номер телефона своего поставщика электроэнергии и ежемесячно звонить туда, чтобы сообщить показания счетчика.

Подорожает ли свет с нового года?

Пока речь не идет об очередном повышении тарифов на электроэнергию. Но радоваться не стоит. Уже после завершения отопительного сезона стоимость света вероятно возрастет. По оценкам экспертов 1 кВт/ч в Украине должен стоить около 6-7 гривен. Но такого резкого повышения, наверное, не будет. Поэтому стоимость может вырасти ориентировочно на 40-60 копеек на кВт. Однако это лишь предположение экспертов.