Стартап з Каліфорнії розробляє роботів, які не схожі на людей

На свій проєкт Kind Humanoid нещодавно залучив $4 млн інвестицій. Випробування перших 10 моделей планують почати у 2025 році. Стартап вступає в перегони з такими компаніями, як Figure і Tesla, за право стати провідним виробником роботів-гуманоїдів.

Прототип – робота, схожого на чоловічка з дротів, – Kind Humanoid уже представила. На його розробку пішло 5 років. За задумом, це буде універсальний помічник, який заповнить брак робочої сили в багатьох галузях, зокрема в охороні здоров’я.

Хоча у робота Kind Humanoid є “руки” і “ноги”, він не настільки людиноподібний, як багато моделей конкурентів. Це рішення дизайнерської компанії Fuseproject, відповідальної за зовнішній вигляд пристрою. Команда надихнулася роботами сюрреаліста XX століття Рене Магрітта, який зображував на місці облич людей різні предмети.

Замість носа і рота у робота – великий дисплей з анімацією хмар і неба, що нагадує шпалери робочого столу. “Очі” робота переміщатимуться в цьому пейзажі і перетворюватимуться на дуги (коли робот “посміхається”) або три крапки (коли робот “думає”).

“За “очима” можна буде зрозуміти наміри і настрій робота, – каже засновник компанії Fuseproject Ів Бехар, – Ви зможете передбачити, куди він хоче піти або що збирається зробити”.

Робот-гуманоїд – вершина машинобудівної думки

Люди мріяли про людиноподібні машини з давніх часів: ще в I столітті н.е. давньоримський філософ і політик Петроній Арбітр спробував створити ляльку, яка могла б рухатися, як людина. Мабуть, стільки ж часу точаться суперечки про користь таких пристроїв.

Головне питання: чому робот має бути схожим на людину?

“Гуманоїдний робот – вершина машинобудівної думки. Він неймовірно гнучкий і рухливий, а його “руки” можуть маніпулювати будь-яким предметом, – каже засновник стартапу Kind Humanoid Крістоф Косталл, – Якщо робот рухатиметься, як людина, найімовірніше, що він легко впишеться у світ, пристосований для людей”.

Але людину складно повторити: природа вдосконалювала наш “дизайн” протягом 4,5 млрд років. Утім, Косталл стверджує, що сьогодні це завдання можуть полегшити нові технології штучного інтелекту, зокрема великі мовні моделі (LLM).

До появи ШІ роботів програмували дотримуватися точної послідовності дій – тобто вони не могли реагувати на непередбачувані ситуації. Доводилося обирати їм таку форму, щоб вони могли виконувати конкретні завдання тільки на певній складальній лінії і ніде більше.

Однак LLM можуть розпізнавати чужі наміри і самостійно знаходити рішення. З їхньою допомогою можна створити робота, який орієнтуватиметься в навколишньому світі подібно до людини. Косталл каже, що робот Kind Humanoid – це “ожилий ChatGPT”, ШІ з реальною свободою дій.

“Замість міцних і точних “рук” краще створити щось гнучке і піддатливе, – каже він, – Універсальна машина зможе замінити всі спеціалізовані. Ми бачили це на прикладі iPhone”.

Робот – відображення людяності

Ів Бехар із Fuseproject у минулому вже керував різними проектами зі створення роботів. Приклади його робіт – “наставник” для дітей Moxie і схожий на “ожилу лампу” робот ElliQ, який надає підтримку самотнім літнім людям (допомагає зв’язуватися з медичними службами, нагадує про прийом ліків, читає аудіокниги). Однак жоден із них не став настільки популярним, як деякі інші творіння компанії Бехара: наприклад, Bluetooth-колонка Jambox.

Коли Бехар вперше відвідав майстерню компанії Kind Humanoid, він був вражений. Засновник стартапу Косталл показав йому коронний трюк робота – коли він чує, що хтось хоче пити, одразу ж починає шукати пляшку або склянку з водою. І він навіть не запрограмований так чинити. Вся справа в LLM, вбудованій у робота, – вона дає йому змогу проявляти ініціативу, щоб допомогти людині. А в майбутньому він зможе справлятися з нескладними домашніми обов’язками і навіть виступати в ролі помічника лікаря.

Коли Fuseproject стала партнером проєкту Kind Humanoid, вона взялася за розробку дизайну – потрібно було, щоб робот мав “доброзичливий” вигляд і міг працювати в різних умовах.

“Ми вважаємо, що робот має підкреслювати риси, які відрізняють людей від машин”, – зазначає Бехар.

На перший погляд підхід дизайнерів може бути незрозумілий, але частину його сенсу можна знайти у філософії робіт художника Магрітта. Сам він говорив про свої картини так: “Мій живопис – це видимі образи, які нічого не приховують… вони пробуджують таємницю. І коли люди бачать одну з моїх картин, вони ставлять собі просте запитання: “Що це означає?” Це нічого не означає, тому що таємниця теж нічого не означає, вона непізнавана”.

Бехар і його команда перейнялися філософією Магрітта і навмисно створили “загадковий”, не надто зрозумілий з першого погляду дизайн. Таємничий зовнішній вигляд робота якоюсь мірою відображає суть ШІ – адже ми досі не можемо повністю розібратися в логіці його рішень.

Який вигляд мають андроїди

Зовнішній вигляд робота сповнений абстрактних, іноді знайомих відсилань. Його “шия” має елегантний вигин, через що він трохи схожий на інопланетянина. Вентиляційні отвори на його спині схожі на смуги, які були на корпусах телевізорів 1980-х років.

“Ми з командою вирішили, що “голова” робота не повинна бути овальною, як у людини, – каже Бехар, – тому надали їй м’якої ромбоподібної форми – більш виразної та унікальної”.

Корпус робота пофарбований не в білий, не в чорний і навіть не в моторошнувато-тілесний, як у більшості сучасних моделей, колір. Його “шкіра” мідного відтінку, а на грудях робота розташовані декоративні панелі, що нагадують кімоно або куртку, – здається, ніби він одягнений.

“Ми не намагаємося замаскувати робота під людину, і водночас хочемо зробити його зовнішній вигляд симпатичним, – каже Бехар, – Це важливо, оскільки він буде весь час поруч із людьми: у лікарняній палаті, на кухні або у дворі”.

Очі часто називають дзеркалом душі, але оскільки у робота немає душі, Kind Humanoid забезпечила його чимось на зразок сонцезахисних окулярів.

“Мені здається, команді Fuseproject вдалося створити тип нової істоти. Це, безумовно, не людина, але вона може поводитися, як людина, – це справжній сюрреалізм”, – каже Косталл.