Кто чаще всего страдает от метеозависимости и почему: объяснение врачей

Некоторые люди до сих пор скептически относятся к существованию метеочувствительности, поскольку никогда не испытывали ее на себе. Однако, научные исследования подтверждают, что определенные группы людей действительно подвержены влиянию погодных условий. Это может быть связано с индивидуальными особенностями организма, такими как хронические заболевания или нарушения вегетативной нервной системы. Узнайте, почему для некоторых людей внезапная смена погоды превращается в настоящую игру на выживание. Рассмотрим основные причины развития метеозависимости.

Наличие некоторых заболеваний

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, особенно уязвимы к изменениям погоды. Особенно это касается тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Перепады атмосферного давления, температуры и влажности могут провоцировать обострение болезней и ухудшать общее самочувствие таких пациентов.

Беременность

Беременность — это особый период в жизни женщины, когда организм претерпевает значительные изменения. Изменения погоды могут усиливать дискомфорт и негативно влиять на самочувствие будущей мамы. Поэтому особенно важно заботиться о своем здоровье во время беременности и обращаться к врачу при малейших тревожных симптомах

Прием определенных видов лекарств

Гормональная терапия — это один из примеров лечения, который может сделать человека более чувствительным к погодным условиям. Гормональные колебания, вызванные терапией, могут усиливать реакцию организма на изменения температуры и атмосферного давления.

Детский и подростковый возраст

Даже маленькие дети могут довольно сложно переносить изменение погоды, особенно, когда температура и атмосферное давление меняется резко. То же самое касается и подростков. В пубертатный период у молодых людей и так настроение меняется чуть ли не каждый час. А резкие изменения погоды могут нанести дополнительный удар.

Пожилой возраст

Люди пенсионного возраста тоже часто страдают от метеозависимости Особенно уязвимыми они являются в периоды солнечной активности. В такие дни стоит иметь при себе привычные лекарства и больше времени отдыхать.