Ваш Telegram аккаунт обмежено: подробиці нової схеми шахраїв

Користувачам популярного месенджера Telegram слід бути обережними. Шахраї почали використовувати це додаток для реалізації нової схеми.

Зловмисники діють таким чином: вони надсилають повідомлення від імені акаунта з назвою «Поради з безпеки». У повідомленні користувача попереджають, що його обліковий запис нібито незабаром буде заблоковано, якщо він не виконає одну дію.

Далі просять перейти за посиланням, яке насправді є «пасткою».

У яких випадках користувачам Telegram слід бути обережними

Користувачі Telegram повинні бути пильними, якщо отримують повідомлення від акаунта з назвою «Поради з безпеки». Такі повідомлення можуть містити інформацію про нібито шахські дії з вашим обліковим записом».

Вам можуть надіслати попередження про те, що ваш обліковий запис незабаром буде обмежено, і вказати на необхідність перейти в «системний центр», де потрібно буде підтвердити свій обліковий запис. У разі відмови в подальшому ви отримаєте повідомлення про блокування вашого облікового запису, але без уточнення причин чи термінів.

Якщо ви отримали подібні повідомлення, знайте, що це не офіційні сповіщення від месенджера, а спроба шахраїв обманути вас. Ніколи не переходьте за наданим посиланням, оскільки воно, ймовірно, є фішинговим, що веде на підроблену сторінку. Введення ваших особистих даних на такій сторінці призведе до їх втрати.

При будь-якій підозрілій активності, варто змінити пароль до облікового запису та повідомити друзів та знайомих про можливий злам аккаунта.

Нагадаємо, що нещодавно українцям масово розсилали нібито зображення, але в форматі APK (формат установочного файла) та підписом “Це ти на фото?”. Таким чином шахраї змушували українців власноруч встановлювати вірус на смартфон. А той вже передавав всю інформацію шахраям, і вони з легкістю заходили в ваш аккаунт.