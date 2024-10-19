Чому серед уламків «Титаніка» не знайшлося жодних людських останків з 1500 загиблих

Катастрофа «Титаніка» забрала життя величезної кількості людей, але при цьому дослідники так і не знайшли жодного людського скелета серед уламків. Куди поділися всі загиблі люди?

«Титанік», гордість британського суднобудування, вважався вершиною інженерної думки свого часу. Його називали «непотоплюваним», і, здавалося, ніщо не могло перешкодити йому в першому трансатлантичному рейсі. Але доля розпорядилася інакше. Вночі 15 квітня 1912 року, «Титанік» зіткнувся з айсбергом у Північній Атлантиці і почав занурюватися в крижану воду. Рятувальних шлюпок не вистачало на всіх, і пасажирів охопила паніка. Врятуватися вдалося не багатьом.

За даними офіційних розслідувань, унаслідок катастрофи загинуло від 1503 до 1517 осіб. Найбільше загиблих виявилося серед членів екіпажу (близько 700 осіб) і пасажирів третього класу – здебільшого, іммігрантів, які мріяли про нове життя в Америці.

Із 710 пасажирів третього класу вижило тільки 174. Ця корабельна аварія стала однією з наймасштабніших морських катастроф в історії.

Але якщо величезна кількість людей потонула на самому кораблі, чому так і не знайшли кістки жодного із загиблих? Куди зникли тіла?

Режисер Джеймс Кемерон, творець фільму «Титанік», не просто екранізував цю трагедію, він сам здійснив 33 занурення до «Титаніка», вивчаючи кожну деталь затонулого судна.

«Я був вражений, – розповідав Кемерон в одному з інтерв’ю, – за весь час занурень я не побачив жодного людського скелета».

На місці аварії знаходили особисті речі пасажирів: одяг, взуття, навіть листи і фотографії. Але самих останків, які могли б розповісти про останні миті життя загиблих, не було.

“Ми бачили пари взуття, – продовжував Кемерон, – що явно вказує на те, що там колись було тіло.Але самих останків немає».

Куди останки поділися? З’їли морські мешканці? Це здається дивним, адже на уламках кораблів, які затонули задовго до «Титаніка», кістки все ж знаходили. У чому ж справа?

Як це пояснюють учені

У всьому винна глибина, на якій покоїться «Титанік» – близько 3800 метрів. Роберт Баллард, океанограф, який виявив місце аварії «Титаніка» 1985 року, пояснив, що відбувається з тілами на такій глибині.

Річ у тім, що на глибині близько 4000 метрів (ця глибина може варіюватися залежно від хімічного складу і температури води) проходить рівень карбонатної компенсації. Що це означає? Нижче цієї позначки вода недонасичена карбонатом кальцію, а з нього здебільшого складаються наші кістки.

Уламки «Титаніка» знаходяться якраз на такій глибині. Тому, коли морські мешканці з’їли плоть і оголили кістки, скелети почали просто розчинятися у воді. У результаті цього процесу вони з часом повністю розчинилися. Причому на великих глибинах розчиняються не тільки кістки, а й інші об’єкти, що містять карбонат кальцію, наприклад, раковини молюсків.