Опасен для здоровья: популярный в Украине овощ больше не едят в Европе

Обсуждение такого популярного овоща как ревень вышло за рамки кулинарии и коснулось вопросов здоровья.

Хотя в Украине ревень традиционно используют для приготовления пирогов, компотов и варенья, в Европе интерес к этому растению постепенно угасает. Беспокойство относительно высокого содержания щавелевой кислоты и ее влияния на почки приводит к ограничению потребления ревеня во многих европейских странах.

Детали

Вся причина в содержании кислоты в этом овоще. Длительное употребление продуктов, богатых щавелевой кислотой, может спровоцировать образование камней в почках.

Врачи советуют употреблять ревень с осторожностью, особенно людям, которые имеют проблемы с почками или страдают мочекаменной болезнью. Самостоятельное назначение ревеня может нанести вред здоровью, поэтому перед его включением в рацион обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Несмотря на то, что ревень может представлять определенную угрозу для здоровья некоторых людей, он также является источником ценных витаминов и минералов, таких как витамин С, калий и магний, необходимых для нормального функционирования организма.

Листья ревеня содержат самую высокую концентрацию щавелевой кислоты, поэтому их употребление в пищу не рекомендуется. Для приготовления блюд следует использовать исключительно стебли, поскольку они содержат значительно меньше угрожающей щавелевой кислоты.

Информация носит сугубо ознакомительный характер. По любым вопросам, касающимся здоровья лучше обратиться к врачу. Окончательное решение относительно употребления ревеня принимаете только вы. Но если вы страдаете от образования песка или камней в почках, то лучше хотя бы сократить потребление этого овоща. К тому же есть множество альтернатив им продуктов с высоким содержанием витамина С. Пирог или компот из черной или красной смородины точно будет на вкус не хуже.

И еще, несмотря на распространенный миф о высоком содержании витамина С в цитрусовых, больше всего его содержится в шиповнике и красном болгарском перце.