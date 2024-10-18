Многих лишат бронирования: в Украине стартует масштабный поиск уклонистов

В украинском правительстве обеспокоены резким ростом количества граждан, получивших отсрочку от мобилизации. С целью выявления возможных злоупотреблений было решено провести масштабный аудит. Несмотря на эту процедуру, процесс оформления отсрочек для тех, кто соответствует критериям, продолжится. По предварительным данным количество забронированных выросло более чем в два раза за короткий промежуток времени, что стало основанием для проведения проверки.

Детали

Несмотря на проведение аудита, процесс бронирования от мобилизации будет продолжаться. Как отметил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, предприятия продолжат оформлять бронирование для своих работников. Однако, процедура проверки соответствия предприятий установленным критериям будет усилена.

Член парламента Федор Вениславский выразил обеспокоенность относительно многочисленных случаев, когда бронирование от мобилизации оформлялось чрезвычайно быстро после получения повестки. Такие ситуации вызывают подозрения относительно возможных злоупотреблений. Вместе с тем он заверил, что добросовестные предприятия не имеют причин для волнений, поскольку проверки будут направлены на выявление именно таких нарушений.

С октября этого года вступили в силу обновленные правила электронного бронирования через портал «Дія». Отныне для того, чтобы забронировать работника, предприятие должно убедиться, что его данные внесены в реестр «Оберіг» и что предприятие соответствует критериям, которые определены как критически важные для экономики или обороны страны.

Напомним, что правительство Украины временно приостановило действие правил, по которым предприятия могли бронировать своих работников от мобилизации. Это решение вступило в силу 9 октября 2024 года и будет действовать до 15 ноября того же года.

О важных изменениях или обновлениях мы будем сообщать дополнительно.

Напомним, что 17 октября произошел масштабный сбой в работе приложения «Резерв+». Многие мужчины получили сообщение о предоставлении им отсрочки до конца войны. Однако этот баг уже исправили. Это лишь ошибка в работе приложения из-за внедрения очередного его обновления.