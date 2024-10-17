Каникулы отменяют: в каких регионах детей лишат отдыха: в каких регионах детей лишат отдыха

В 2024 году украинские школьники некоторых областей будут лишены традиционного осеннего отдыха из-за войны и энергетического кризиса.

Несмотря на рекомендации Министерства образования относительно дат осенних каникул (28 октября — 3 ноября), каждое учебное заведение имеет определенную свободу в выборе времени для отдыха учеников. Рассмотрим, почему некоторые школы решили отказаться от традиционных осенних каникул.

Где отменить осенние каникулы 2024 года

В Кропивницком осенние каникулы в этом году были отменены. Вместо традиционного отдыха ученики будут учиться до 13 декабря, а зимние каникулы будут продлены до 13 января. Такой график был выбран с целью адаптации к текущим условиям и обеспечения бесперебойного учебного процесса.

По словам Ларисы Костенко, начальницы управления образования Кропивницкого, такое распределение учебного времени является лучшим решением в текущих условиях. В то же время она отметила, что образовательный процесс может быть скорректирован в зависимости от изменений энергетической ситуации.

Вместе с тем, начальница управления образования вспомнила, что ранее звучали предложения о введении занятий по субботам.

Также известно, что в шести общинах Полтавской области: Великобагачанской, Великорублевской, Драбиновской, Нехворощанской, Оржицкой и Хорольской, было принято решение об отмене осенних каникул.

В общем каждый регион самостоятельно принимает решение исходя из ситуации в своей местности.

Добавим, что уже почти пять лет в Украине существенные трудности с образованием Начиная с пандемии коронавируса 2019 года дети учатся дистанционно. Конечно, когда угроза пандемии стала не такой значительной, дети вернулись за парты. Но во многих регионах, в частности тех, которые приближены к линии фронта, просто невозможно организовать безопасное обучение. Поэтому в последнее время почти по всей Украине в школах чередуют очное и дистанционное обучение. В первую очередь формат обучения выбирается исходя из доступности укрытий в школах и других учебных заведениях.