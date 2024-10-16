Картофель продолжает бить ценовые рекорды: эксперты рассказали, что будет дальше

В этом году картофель бьет все ценовые рекорды. Он значительно дороже, чем в это время в прошлом году. Эксперты говорят, что на это есть целый ряд причин. В первую очередь – это плохой урожай из-за жаркого лета. В некоторых регионах картофель буквально “сгорел” на полях от палящего солнца. Второй фактор – большой наплыв колорадского жука.

В этом году, вероятно, опять же из-за погодных условий, жуков было очень много и бороться с ними было сложно. Все это негативно повлияло на качество картофеля, его количество и, конечно же, цену. В сентябре цена картофеля резко выросла до 15 гривен за килограмм. А сегодня его можно купить уже за 17-20 гривен за килограмм. Цена зависит от торговой сети.

Цена может расти и дальше

Эксперты говорят, что стоимость картофеля может и дальше расти. Фермеры имеют не большие ее запасы, а значит, к весне многим их банально не хватит. Учитывая, что, вероятно, спрос на картофель будет превышать предложение, то и цены вырастут.

Что касается других овощей, то здесь ситуация менее критична. Морковь, свекла, лук будут стоить примерно так же, как и в прошлом году, а может и немного дешевле. Это же касается и капусты, а еще зерновых. Все потому, что в отличие от картофеля, который всегда давал хороший урожай, все остальные овощи посадили в большем объеме. Особенно это касается гречихи, пшеницы, подсолнечника. То есть даже если урожай этих культур кое-где не очень – это не сильно ощутимо, ведь были засажены большие площади полей.

В целом, если же оценивать цены на 2025 год, то все должно подорожать примерно на 15%. Именно такой уровень инфляции прогнозируют эксперты и аналитики. Что касается доходов украинцев, то, к сожалению, они не будут расти. Минимальную пенсию и зарплату будут “замораживать” на весь 2025 год из-за нехватки средств в бюджете.