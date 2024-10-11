6 фраз, которые выдадут перекупа при покупке авто: это должен знать каждый

Покупать не новое авто — это как игра в лотерею. Но не волнуйтесь, мы поможем вам увеличить шансы на выигрыш. Вот 6 фраз, которые выдадут нечестного продавца.

У авто был только один владелец

Фраза «авто с одним предыдущим владельцем» может быть красным флажком при покупке подержанного авто. Хотя это звучит заманчиво, на самом деле это может быть маркетинговым ходом. Перекупщики часто используют такой прием, чтобы скрыть, что автомобиль мог неоднократно перепродаваться, возможно, из-за наличия скрытых проблем.

Великолепная для своего возраста

Фраза «отличное состояние для своего возраста» часто используется перекупами, чтобы замаскировать недостатки авто. Обычно, настоящий владелец просто рассказывает о том, как он ухаживал за машиной.

Кузов без дефектов и повреждений

Фраза «кузов без дефектов» часто является маркетинговым ходом. На самом деле, идеальных автомобилей не бывает, особенно если они уже были в эксплуатации.

Следует понимать, что даже в новом авто незначительные царапины и сколы на кузове – это нормальное явление. Если продавец слишком акцентирует внимание на том, что кузов идеальный, это может быть поводом для дополнительной проверки.

Машина в отличном состоянии, сел и поехал

Фраза «сел и поехал» часто используется перекупами, чтобы скрыть необходимость срочного ремонта. На самом деле, любое подержанное авто нуждается хотя бы в минимальном обслуживании.

Не верьте на слово, когда вам говорят, что авто «готово к эксплуатации». Обязательно проведите полную диагностику.

«Продам или обменяю»

Если продавец легко соглашается на обмен, это может быть сигналом того, что он пытается быстро избавиться от автомобиля, возможно, из-за наличия скрытых проблем.

Заменил свечи и масло

Факт замены масла и свечей не говорит ничего о состоянии двигателя, ходовой части и других систем автомобиля. Это хоть и нужная часть обслуживания, но она не заменяет полную диагностику автомобиля.