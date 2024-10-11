Украинцы могут получить скидку на оплату газа: важное сообщение от Нафтогаза

Большинство украинцев, которые являются клиентами «Нафтогаза», платят за газ по тарифу 7,96 грн за кубический метр. Однако, компания предусмотрела дополнительную мотивацию для своевременных платежей: скидку в 1%. Таким образом, при своевременной оплате тариф будет составлять уже 7,88 грн за куб. м. Например, если ваш счет за газ составляет 1000 грн, то со скидкой вы заплатите 990 грн.

Компания «Нафтогаз» предлагает скидку 1% на газ при условии своевременной оплаты. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо выполнить два простых шага: оплатить счет полностью до 15 числа текущего месяца и осуществить платеж через личный кабинет my.gas.ua или чатбот GASUA. Важно помнить, что скидка начисляется только при отсутствии каких-либо задолженностей.

Тарифы на доставку газа пересмотрят

С 2025 года произойдет перерасчет тарифов на доставку газа для всех потребителей. Хотя сам тариф останется неизменным, сумма в платежке будет зависеть от того, сколько газа вы потребили за период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.

Напоминаем, что показатели газового счетчика необходимо передавать ежемесячно. Однако особое внимание стоит уделить показаниям за сентябрь, поскольку именно они повлияют на расчет стоимости доставки газа на следующий год. Ведь именно в сентябре завершается газовый год, и от общего объема потребленного газа за этот период будет зависеть размер платежки.

Ваши показатели газового счетчика непосредственно влияют на размер платежки за доставку газа. Поэтому важно вовремя передавать точные данные, особенно за сентябрь. Хотя тариф на доставку газа не меняется, сумма в счете может увеличиться, если ваше потребление газа за прошлый год выросло. Это связано с тем, что стоимость доставки рассчитывается исходя из общего объема потребленного газа за год.

Цена на доставку газа в Украине разная для разных регионов и колеблется от 0,38 до 2,39 гривен за кубический метр. Стоимость зависит от количества потребителей в регионе: чем их больше, тем ниже цена за доставку.