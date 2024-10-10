Vivo X200 Pro розпакували на відео до презентації
Компанія не стала чекати витоків і сама випустила ролик з анбоксингом.
Китайський виробник гаджетів Vivo вирішив випередити інсайдерів і випустив ролик із розпакуванням флагмана Vivo X200 Pro за тиждень до офіційного анонсу.
Розпакування демонструє два забарвлення Vivo X200 Pro – біле і синє. Ми також можемо побачити кільцевий дизайн камерного блоку і новий тип дисплея з «мікро-квадратними» вигинами.
Крім того, бренд опублікував додаткові зображення смартфонів X200, X200 Pro Mini і X200 Pro в різних кольорах.
Раніше глобальна версія Vivo X200 Pro засвітилася в Geekbench із потужним чипсетом MediaTek Dimensity 9400, 16 ГБ ОЗП і ОС Android 15. Смартфон набрав 2755 балів в одноядерному і 8519 балів у багатоядерних тестах.
Тепер чекаємо офіційної презентації серії Vivo X200.
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