В Україні подорожчали закордонні паспорти: яка нова ціна

В Україні зросла вартість вартість паспортних послуг. Зокрема подорожчали закордонні паспорти, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та деякі інші першочергові для українців документи. Це пов’язано із підвищенням тарифів провідного надавача послуг з оформлення документів державного підприємства «Документ».

Про зміну вартості пакетів сервісних послуг у ДП «Документ» повідомили 7 жовтня. Зміни переважно торкнулися послуг з оформлення документів паспортно-міграційного характеру. Наприклад ціна пакету «Стандарт» з оформлення паспортних документів для громадян України, зросла з 540 грн до 650 грн. Тобто вартість таких послуг зросла трохи більше, ніж на 20%.

Загалом же нові ціни на оформлення документів у рамках пакету «Стандарт» із 7 жовтня є такими:

Паспортні документи для громадян України – 650 грн;

Документи міграційного характеру для осіб без громадянства та іноземців – 1250 грн;

Обмін водійського посвідчення – 950 грн;

Обмін свідоцтва про реєстрацію ТЗ – 950 грн;

Проставлення апостиля – 650 грн.

Нагадаємо, що ДП «Документ» вже не вперше в цьому році підвищує вартість своїх послуг. На початку 2024 року, а саме з 1 січня, підвищилися тарифи на виготовлення основних документів. Зокрема здорожчав паспорт громадянина України (ID-картка) та посвідка на проживання. Вартість послуг підприємства із виготовлення таких документів зросла в середньому на 10%. Не змінилися лише ціна на виготовлення паспорта вперше. Ця послуга як і раніше є безкоштовною.

Варто зазначити, що під час перегляду тарифів у 2023 році українцям пообіцяли зафіксувати ціни на нетермінове оформлення паспортів. Тобто вартість виготовлення таких документів повинна була залишатися незмінною аж до кінця війни та ще протягом півроку після відміни воєнного стану. Однак через здорожчання бланків для деяких біометричних документів, які виготовляє «Поліграфічний комбінат «Україна», ДП «Документ» не дотримав обіцянки та все ж підвищив тарифи.