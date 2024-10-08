Більшість геймерів не хоче грати в багатокористувацькі режими

Компанія Midia Research провела дослідження, згідно з яким більше половини геймерів віддають перевагу однокористувацьким режимам ігор. Таких налічується 53%, а чим старші гравці, тим частіше вони відмовляються від PvP, «кооперативів» і подібних режимів, випливає зі звіту компанії.

Дослідження проводилося на підставі опитування геймерів зі США, Великої Британії, Австралії, Канади, Німеччини, Франції, Швеції, Південної Кореї та Бразилії.

Серед тих геймерів, хто старший за 55 років, частка прихильників «соло»-режимів склала 74%, а в міру зменшення віку з’являється дедалі більше шанувальників багатокористувацьких режимів. «Переломним» же є віковий діапазон 35-44 роки: загальна аудиторія шанувальників коопів, PvE і PvP починає превалювати над однокористувацьким режимом.

Очевидна ж перемога «колективної» гри спостерігається в діапазонах 16-19 і 20-24 роки.