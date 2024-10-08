Новини відеоігор

Більшість геймерів не хоче грати в багатокористувацькі режими

GSMinfo08.10.2024
геймер

Компанія Midia Research провела дослідження, згідно з яким більше половини геймерів віддають перевагу однокористувацьким режимам ігор. Таких налічується 53%, а чим старші гравці, тим частіше вони відмовляються від PvP, «кооперативів» і подібних режимів, випливає зі звіту компанії.

Дослідження проводилося на підставі опитування геймерів зі США, Великої Британії, Австралії, Канади, Німеччини, Франції, Швеції, Південної Кореї та Бразилії.

В тему

Серед тих геймерів, хто старший за 55 років, частка прихильників «соло»-режимів склала 74%, а в міру зменшення віку з’являється дедалі більше шанувальників багатокористувацьких режимів. «Переломним» же є віковий діапазон 35-44 роки: загальна аудиторія шанувальників коопів, PvE і PvP починає превалювати над однокористувацьким режимом.

Очевидна ж перемога «колективної» гри спостерігається в діапазонах 16-19 і 20-24 роки.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

GSMinfo08.10.2024
Back to top button