ФЛП могут законно избежать мобилизации: названы условия

Во время действия военного положения бронирование от мобилизации могут получить работники предприятий, которые являются критически важными для экономики Украины. Эта норма распространяется и на физических лиц-предпринимателей, работающих на таких предприятиях по трудовому договору. Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале Юристи.UA.

Предлагаем узнать, каким образом физические лица предприниматели могут получить бронирование во время войны.

Бронирование во время действия военного положения

Законом предусмотрено бронирование работников предприятий, которые признаны критически важными для экономики Украины в условиях военного положения. Это означает, что такие работники могут быть временно освобождены от мобилизации.

Кстати, уже скоро в Украине может заработать экономическое бронирование. То есть работники, получающие высокую заработную плату и являются ценными кадрами по месту работы смогут избежать мобилизации. В правительстве ссылаются на то, что предприятие будет платить повышенную сумму военного сбора и таким образом будет получать нескольких военных.

Но все это до сих пор на этапе обсуждений и окончательное решение не принято. Поэтому вернемся к вопросу, когда ФЛП может законно избежать мобилизации.

Когда ФЛП может получить бронирование

Обычно физические лица-предприниматели не могут быть забронированы от мобилизации. Однако, как отметил юрист Юрий Айвазян, существует случай, когда ФЛП может получить бронь. Это возможно, если ФЛП работает на предприятии, которое является критически важным для экономики страны, и имеет заключенный трудовой договор с этим предприятием.

Поэтому остается ждать принятия закона об экономическом бронировании. Похоже, это будет единственный вариант для ФЛП.

Кстати, сегодня появились новости с предложением для «уклонистов». Если лицо добровольно посетит Территориальный центр комплектования и обновит данные, то сумму штрафа уменьшат на половину, то есть вместо 17 000 штрафа попросят оплатить только 7 500. Однако найдутся ли желающие для участия в такой «программе лояльности» от ТЦК пока неизвестно.