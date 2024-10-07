Шеф-повар поделился авторским рецептом котлет из овсянки: говорит, что вкуснее мясных

Очень многие хозяйки, которые сталкиваются с частым приготовлением пищи, жалуются на то, что у них уже не хватает фантазии каждый раз придумывать разнообразные блюда. Мол, одно и то же есть надоедает, а на какие-то деликатесы не всегда хватает денег. Однако сытно, вкусно, а главное оригинально поесть можно даже из самых простых ингредиентов. Например, из овсянки. Большинство привыкли, что это всего лишь каша, которой можно позавтракать. Однако известный шеф-повар опровергает этот миф. Он готовит из овсянки вкусные котлеты, которые, по его словам, ничем не уступают традиционным мясным.

Что нужно для приготовления котлет?

Для того чтобы приготовить котлеты из овсянки, нам понадобится:

Один стакан овсяных хлопьев. Два стакана куриного бульона. Одно яйцо. Одна картофелина. Две луковицы. Перец и соль по вкусу.

Чтобы приготовить котлеты, следуйте следующим инструкциям.

Разогрейте бульон почти до состояния кипятка и залейте им овсяные хлопья. Оставьте их на 30-40 минут, чтобы они хорошо впитали в себя влагу. Также хлопья должны сильно увеличиться в размере, а бульона должно почти не остаться. Возьмите картофель и лук, почистите их и натрите на мелкой терке. Их консистенция должна быть почти как пюре. Вместо терки можно использовать блендер. Затем добавьте картофель с луком к овсянке с бульоном и еще раз перетрите все в блендере. Добавьте в эту массу яйцо и специи и тщательно вымешайте.

Далее нужно придать массе форму котлеток такого размера, как вы обычно делаете из мяса. Можно пожарить их на сковороде с использованием масла, но вкуснее будет, если вы запечете их в духовке. За 5 минут до готовности посыпьте котлетки твердым потертым сыром, чтобы они были еще вкуснее.