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Шеф-повар поделился авторским рецептом котлет из овсянки: говорит, что вкуснее мясных

Карел Тетяна08.10.2024
котлети

Очень многие хозяйки, которые сталкиваются с частым приготовлением пищи, жалуются на то, что у них уже не хватает фантазии каждый раз придумывать разнообразные блюда. Мол, одно и то же есть надоедает, а на какие-то деликатесы не всегда хватает денег. Однако сытно, вкусно, а главное оригинально поесть можно даже из самых простых ингредиентов. Например, из овсянки. Большинство привыкли, что это всего лишь каша, которой можно позавтракать. Однако известный шеф-повар опровергает этот миф. Он готовит из овсянки вкусные котлеты, которые, по его словам, ничем не уступают традиционным мясным.

Что нужно для приготовления котлет?

котлети

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Для того чтобы приготовить котлеты из овсянки, нам понадобится:

  1. Один стакан овсяных хлопьев.
  2. Два стакана куриного бульона.
  3. Одно яйцо.
  4. Одна картофелина.
  5. Две луковицы.
  6. Перец и соль по вкусу.

Чтобы приготовить котлеты, следуйте следующим инструкциям.

  1. Разогрейте бульон почти до состояния кипятка и залейте им овсяные хлопья. Оставьте их на 30-40 минут, чтобы они хорошо впитали в себя влагу. Также хлопья должны сильно увеличиться в размере, а бульона должно почти не остаться.
  2. Возьмите картофель и лук, почистите их и натрите на мелкой терке. Их консистенция должна быть почти как пюре. Вместо терки можно использовать блендер.
  3. Затем добавьте картофель с луком к овсянке с бульоном и еще раз перетрите все в блендере.
  4. Добавьте в эту массу яйцо и специи и тщательно вымешайте.

Далее нужно придать массе форму котлеток такого размера, как вы обычно делаете из мяса. Можно пожарить их на сковороде с использованием масла, но вкуснее будет, если вы запечете их в духовке. За 5 минут до готовности посыпьте котлетки твердым потертым сыром, чтобы они были еще вкуснее.

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Карел Тетяна08.10.2024
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