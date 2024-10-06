Украинка потеряла десятки тысяч гривен из-за невнимательности на OLX

Мошенники не дремлют! Очередное доказательство этого – инцидент в Каменецком районе, где 64-летняя женщина потеряла 40 тысяч гривен из-за доверчивости. Злоумышленники прислали ей вредоносную ссылку, которая позволила получить доступ к ее банковской карте.

Полиция разыскивает мошенников и призывает граждан быть осторожными и никогда не передавать свои персональные данные и реквизиты карты незнакомцам.

Детали

Жительница Каменца-Подольского разместила объявление о продаже своего дома на одном из популярных сайтов. Вскоре ей поступило предложение от потенциального покупателя, который проявил заинтересованность недвижимостью. После обсуждения всех условий сделки, покупатель согласился приобрести дом и предложил внести авансовый платеж.

«Вместо прямого перевода средств на счет продавщицы, злоумышленник попытался обмануть женщину, отправив ей фишинговую ссылку. Эта ссылка якобы должна была обеспечить безопасную транзакцию, но на самом деле была ловушкой. Перейдя по ней, женщина попала на фальшивый сайт, где ее попросили ввести конфиденциальные данные банковской карты: номер, CVV-код и одноразовый пароль с SMS. Получив эту информацию, мошенники осуществили несанкционированное списание 40 тысяч гривен с ее счета», – об этом сообщили в полиции.

Еще одна каменчанка, 68-летняя жительница Слободско-Кульчиевецкой общины, стала жертвой мошенников. Злоумышленники сообщили ей о якобы задержании дочери полицией из-за случайного повреждения телефона клиента в магазине и требовали деньги за ее освобождение.

Переживая за дочь, женщина поспешила выполнить требования мошенника и перевела ему 24 тысячи гривен. Лишь впоследствии, связавшись с дочерью, она выяснила, что это была мошенническая схема и никаких проблем не было.

И это далеко не все. Мошенники в очередной раз активизировались и предлагают украинцам легкую работу с хорошей оплатой. В результате просят внести страховой платеж – несколько сотен гривен. Они надеются, что за небольшую сумму граждане не будут обращаться в полицию. Если вы стали жертвой мошенников обращайтесь в правоохранительные органы и жалуйтесь в банк, который выдал карточку мошенника. Те должны заблокировать счет мошенников. Вам же нужно лишь предоставить доказательства, например, скриншоты переписок.