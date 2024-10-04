Отключений света удастся избежать: в Укрэнерго сообщили обнадеживающую новость
Но это будет возможным лишь при совпадении нескольких факторов.
Отсутствие масштабных отключений света этой зимой зависит от погодных условий. По словам и.о. председателя правления Укрэнерго, если температура воздуха не опустится ниже -10-15 градусов, то ограничения в электроснабжении будут минимальными или отсутствовать вовсе.
Детали
Укрэнерго активно готовится к зиме. Компания планирует восстановить 1 ГВт мощностей тепловых электростанций, добавить 500 МВт из альтернативных источников энергии до конца года и увеличить импорт электроэнергии из-за рубежа. Эти меры помогут обеспечить стабильное электроснабжение даже в случае повышенного спроса.
Прогноз об отсутствии массовых отключений света не учитывает возможные новые обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России. Эксперты предупреждают, что такие атаки могут привести к длительным перебоям с электроснабжением.
Что еще известно об отключении электроэнергии зимой
Согласно докладу ООН, украинцы могут столкнуться с отключениями электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки. Эксперт Юрий Корольчук озвучил еще более тревожные прогнозы: по его оценкам, без света украинцы могут оставаться до 12 часов в сутки по наилучшему сценарию и до 20 часов в сутки по худшему.
Герман Галущенко отметил, что предсказать точную продолжительность отключений электроэнергии зимой сложно. Однако он подчеркнул, что самая сложная ситуация сложится в случае массированных российских обстрелов энергетических объектов.
Добавим, что летом 2024 года в Украине едва ли не вдвое выросла стоимость электроэнергии. Это случилось якобы на фоне того, что энергосистема претерпела значительные разрушения и эти средства будут направлены на восстановление.
Однако достоверных данных о восстановительных работах нет. И это по понятным причинам. В общем зима будет сложной и лучше готовиться как минимум к многодневному блэкауту. Лучше перестраховаться, но будем надеяться что зима пройдет без отключений, или они будут минимальными.
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