Отключений света удастся избежать: в Укрэнерго сообщили обнадеживающую новость 

Отсутствие масштабных отключений света этой зимой зависит от погодных условий. По словам и.о. председателя правления Укрэнерго, если температура воздуха не опустится ниже -10-15 градусов, то ограничения в электроснабжении будут минимальными или отсутствовать вовсе.

Детали

Укрэнерго активно готовится к зиме. Компания планирует восстановить 1 ГВт мощностей тепловых электростанций, добавить 500 МВт из альтернативных источников энергии до конца года и увеличить импорт электроэнергии из-за рубежа. Эти меры помогут обеспечить стабильное электроснабжение даже в случае повышенного спроса.

Прогноз об отсутствии массовых отключений света не учитывает возможные новые обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России. Эксперты предупреждают, что такие атаки могут привести к длительным перебоям с электроснабжением.

Что еще известно об отключении электроэнергии зимой

Согласно докладу ООН, украинцы могут столкнуться с отключениями электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки. Эксперт Юрий Корольчук озвучил еще более тревожные прогнозы: по его оценкам, без света украинцы могут оставаться до 12 часов в сутки по наилучшему сценарию и до 20 часов в сутки по худшему.

Герман Галущенко отметил, что предсказать точную продолжительность отключений электроэнергии зимой сложно. Однако он подчеркнул, что самая сложная ситуация сложится в случае массированных российских обстрелов энергетических объектов.

Добавим, что летом 2024 года в Украине едва ли не вдвое выросла стоимость электроэнергии. Это случилось якобы на фоне того, что энергосистема претерпела значительные разрушения и эти средства будут направлены на восстановление.

Однако достоверных данных о восстановительных работах нет. И это по понятным причинам. В общем зима будет сложной и лучше готовиться как минимум к многодневному блэкауту. Лучше перестраховаться, но будем надеяться что зима пройдет без отключений, или они будут минимальными.