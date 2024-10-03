Як захистити телефон від шахраїв: кілька важливих порад

Безпека особистих даних на смартфоні – питання, яке хвилює багатьох користувачів. Хоча відключення Wi-Fi може здатися простим рішенням, воно не забезпечує повноцінний захист пристрою.

Основні способи захисту смартфона

Щоб убезпечити особисті дані, потрібно дотримуватися кількох рекомендацій.

Складний пароль. Встановіть надійний пароль або використовуйте біометричну аутентифікацію (відбиток пальця, розпізнавання обличчя).

Двофакторна аутентифікація. Увімкніть цю функцію для всіх важливих акаунтів. Вона вимагає підтвердження входу не тільки паролем, а й додатковим кодом, який приходить на телефон або електронну пошту.

Регулярні оновлення. Завжди встановлюйте останні оновлення операційної системи та додатків. Вони містять важливі виправлення безпеки.

Антивірусне програмне забезпечення. Використовуйте надійний антивірус для захисту від шкідливих програм.

Обережність під час встановлення додатків. Завантажуйте додатки тільки з офіційних магазинів (App Store, Google Play) і уважно читайте відгуки перед встановленням.

Громадські мережі Wi-Fi. Уникайте підключення до незахищених громадських мереж Wi-Fi для важливих операцій, таких як онлайн-банкінг або здійснення покупок.

VPN. Віртуальна приватна мережа допоможе захистити ваше з’єднання в громадських мережах.

Чому вимкнення Wi-Fi не є панацеєю

До речі, вимкнення Wi-Fi також допоможе заощадити заряд батареї. А ось ефективність для запобігання злому сумнівна. І на це є кілька причин

Інші способи злому. Зловмисники можуть використовувати інші вразливості для отримання доступу до пристрою.

Обмежена функціональність. Вимкнення Wi-Fi позбавить вас можливості користуватися багатьма функціями смартфона, такими як онлайн-карти, потокове відео та інші. Виняток у вас безлімітний мобільний інтернет.

Вплив на розрядку батареї. Хоча постійний пошук мереж Wi-Fi може незначно впливати на розряджання батареї, це не є основною причиною швидкого розрядження.

Взагалі варто бути обережним. Не переходьте за невідомими посиланнями, перевіряйте ще раз, звідки встановлюєте додатки, і довіряйте лише офіційним сайтам.