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Як захистити телефон від шахраїв: кілька важливих порад
Безпека особистих даних на смартфоні – питання, яке хвилює багатьох користувачів. Хоча відключення Wi-Fi може здатися простим рішенням, воно не забезпечує повноцінний захист пристрою.
Основні способи захисту смартфона
Щоб убезпечити особисті дані, потрібно дотримуватися кількох рекомендацій.
- Складний пароль. Встановіть надійний пароль або використовуйте біометричну аутентифікацію (відбиток пальця, розпізнавання обличчя).
- Двофакторна аутентифікація. Увімкніть цю функцію для всіх важливих акаунтів. Вона вимагає підтвердження входу не тільки паролем, а й додатковим кодом, який приходить на телефон або електронну пошту.
- Регулярні оновлення. Завжди встановлюйте останні оновлення операційної системи та додатків. Вони містять важливі виправлення безпеки.
- Антивірусне програмне забезпечення. Використовуйте надійний антивірус для захисту від шкідливих програм.
- Обережність під час встановлення додатків. Завантажуйте додатки тільки з офіційних магазинів (App Store, Google Play) і уважно читайте відгуки перед встановленням.
- Громадські мережі Wi-Fi. Уникайте підключення до незахищених громадських мереж Wi-Fi для важливих операцій, таких як онлайн-банкінг або здійснення покупок.
- VPN. Віртуальна приватна мережа допоможе захистити ваше з’єднання в громадських мережах.
Чому вимкнення Wi-Fi не є панацеєю
До речі, вимкнення Wi-Fi також допоможе заощадити заряд батареї. А ось ефективність для запобігання злому сумнівна. І на це є кілька причин
- Інші способи злому. Зловмисники можуть використовувати інші вразливості для отримання доступу до пристрою.
- Обмежена функціональність. Вимкнення Wi-Fi позбавить вас можливості користуватися багатьма функціями смартфона, такими як онлайн-карти, потокове відео та інші. Виняток у вас безлімітний мобільний інтернет.
- Вплив на розрядку батареї. Хоча постійний пошук мереж Wi-Fi може незначно впливати на розряджання батареї, це не є основною причиною швидкого розрядження.
Взагалі варто бути обережним. Не переходьте за невідомими посиланнями, перевіряйте ще раз, звідки встановлюєте додатки, і довіряйте лише офіційним сайтам.
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