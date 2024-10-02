Известный шеф-повар рассказал, как можно сварить свеклу всего за 5 минут

Красная свекла – популярный ингредиент, который используют для приготовления множества блюд. С ним готовят борщ, всевозможные салаты, закуски и другие блюда. Единственное, что многим не нравится – это большое количество времени, которое нужно потратить на то, чтобы довести свеклу до готовности. Некоторые хозяйки варят ее даже по 2 часа, ведь говорят, что в противном случае она будет жесткой и невкусной. Шеф-повар Денис Перевоз поделился собственным секретом, или же лайфхаком, как можно сварить свеклу всего за 5 минут. Его совет станет настоящим спасением для многих хозяек, которым нужно быстро приготовить на стол, какие-нибудь вкусненькие блюда.

Как быстро сварить свеклу?

Для того чтобы быстро приготовить свеклу в вашем доме должен быть пакет и микроволновка. Дальше совершенно ничего сложного.

Нужно тщательно помыть свеклу, положить ее в пакет и туда же вылить стакан воды. Далее выпустите из пакета весь воздух и завяжите так, чтобы вода не пролилась. Поместите свеклу в микроволновку и готовьте примерно 5-6 минут на средней мощности. Этого времени будет достаточно, чтобы приготовить свеклу среднего размера. Если она маленькая, то вы справитесь и за 3-4 минуты, а если слишком большая, то увеличивайте время готовки до 7-8 минут.

Готовую свеклу можно как сразу же добавлять в салаты или другие блюда, а можно поместить в холодильник, если она нужна вам не сразу. Однако, прежде чем отправить овощ в холодильник, дайте ему полностью остыть и заверните в ткань или бумагу, чтобы он не пересох и не увял.

Кстати, готовить таким образом некоторые овощи вполне безопасно. Как отмечают эксперты, пища разогретая в микроволновке является вполне питательной, и со всеми содержащимися в ней витаминами.