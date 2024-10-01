ПриватБанк ввел новые лимиты на переводы с карты на карту: обновление вступило в действие 1 октября

С 1 октября для украинцев, которые часто осуществляют переводы с карты на карту, установили новые ограничения. Теперь если вы не волонтер, и не имеете подтверждения источника доходов, то на счета физических лиц можете перечислять не более 150 000 гривен в месяц. Об этом клиентов уже предупредил ПриватБанк. Что касается других банков, то от них такая информация тоже должна поступить в ближайшее время.

“Установленный регулятором с 1 октября 2024 года лимит в 150 000 грн на переводы между физическими лицами является достаточным для подавляющего большинства клиентов, пользующихся услугой карточных P2P переводов. Как отметил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, почти 99% клиентов переводы в объемах, не превышающих этот лимит“, – сообщают в банке.

Ограничения будут действовать не для всех

Это ограничение не действует на волонтеров, официально занимающихся волонтерской деятельностью, а также на лиц, имеющих документы об источниках денежных поступлений. Кроме этого, есть отдельная категория клиентов, которые согласно приказу от НБУ не подпадают под эти ограничения. Для них банк разработал специальное информирование. Если будет использовано 50% лимита, то есть лицо совершит переводы на сумму 75 000 гривен, то банк пришлет такому лицу оповещение. В этом уведомлении могут быть рекомендации, как увеличить лимит, или советы осуществлять дальнейшие платежи на счет клиента в формате IBAN. Увеличить лимит можно будет с помощью специалистов, работающих на горячей линии, позвонив по номеру 3700. Также это можно будет сделать посетив непосредственно любое отделение ПриватБанка. Сколько времени будут действовать такие ограничения пока неизвестно.