В Украине резко изменится погода: чего ждать от осени 2024 года 

Осень вступает в свои права: дожди и похолодание накроют Украину

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине резко изменится в начале недели. Ожидаются дожди, снижение температуры и даже мокрый снег в горах.

Что ждать украинцев в начале недели

Последний день сентября и начало октября будут дождливыми

30 сентября. В западных областях пройдут дожди, местами значительные. На высокогорье Карпат ожидается дождь со снегом. Температура воздуха снизится до 0-5° тепла. В остальных регионах без осадков, но прохладно.

1 октября. Дожди прекратятся, кроме западных областей и Крыма. Однако, сохранится прохладная погода. На высокогорье Карпат сохранится мокрый снег.

Температурные колебания

Кроме дождей, также стоит ожидать снижения температуры.

Холоднее всего будет на западе Украины и в горах, где температура днем не превысит 13° тепла.

Теплее всего будет на юге и востоке страны – до 25° тепла.

В Киеве ожидается сухая погода с температурой днем около 18°.

Ветер

В дополнение к дождю и низким температурам возможны порывы ветра

Будет преобладать северный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, особенно на юге и востоке страны.

Учитывая изменение погоды, стоит взять с собой теплую одежду и зонтик, особенно если планируете поездку за пределы города. Водителям следует быть осторожными на дорогах из-за возможного гололеда в горных районах.

В общем, погода в начале недели будет нестабильной, поэтому стоит следить за обновленными прогнозами.

Ближе к концу недели погодные условия несколько улучшатся. Столбики термометров поднимутся до отметки +17-+22 градуса по Цельсию. Будут и более теплые дни, однако на календаре уже октябрь, поэтому стоит готовиться к зиме. А она будет сложной, в первую очередь из-за отключения электроснабжения.