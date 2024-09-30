Не только коммуналка: украинцев заставят платить за жилье

С осени 2024 года владельцы больших квартир и домов в Украине могут ожидать дополнительных расходов. Правительство ввело новые правила налогообложения недвижимости, которые предусматривают уплату налога за каждый квадратный метр, превышающий установленные нормы.

Кто должен будет уплатить налог

Это коснется многих лиц:

Владельцы квартир. Налог придется платить за каждый квадратный метр, превышающий 60 м².

Владельцы домов. Налог начисляется на площадь, превышающую 120 м².

Если лицо владеет несколькими объектами недвижимости, то налог будет платить, если их общая площадь превышает 180 квадратов. Причем, если собственность частичная, например, квартирой на 120 квадратов владеет два человека, то платить налог не придется. Ведь в собственности у каждого будет по 60 квадратов, а это не больше разрешенного.

Как рассчитывается налог?

Ставка налога зависит от минимальной заработной платы и составляет 1,5% от нее за каждый квадратный метр сверх установленной нормы. Для расчетов за 2023 год эта ставка составляет 100,5 грн за квадратный метр.

Пример расчета:

Если площадь квартиры составляет 64 квадратных метра, то налог будет равен: (64 м² – 60 м²) * 100,5 грн/м² = 402 грн.

Для владельцев особо крупных помещений предусмотрены дополнительные платежи:

Квартиры более 300 м²: дополнительно 25 000 грн.

Дома более 500 м²: дополнительно 25 000 грн.

Кто освобождается от уплаты налога?

Платить налог не придется владельцам:

квартир площадью до 60 м².

домов площадью до 120 м².

нескольких объектов недвижимости общей площадью не более 180 м².

Куда платить налог?

Налог уплачивается в бюджет по месту расположения недвижимости. Срок уплаты – в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления. Если уплатите налог не в установленные сроки, то дополнительно придется уплатить штраф.

Где узнать больше?

Для более детальных расчетов и уточнения информации можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте Государственной налоговой службы Украины.