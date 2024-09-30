Це не кінець світу: психологи діляться дієвими порадами, як пережити зраду коханого

Зрада одного з партнерів — це завжди великий біль для того, кому зрадили. За статистикою частіше зраджують чоловіки. Здебільшого жінки, які дізнаються про невірність коханого просто рвуть ці стосунки. Однак, психологи розповідають, що нерідко до них приходять жінки, які хочуть зберегти сім’ю. Вони кажуть, що кохають чоловіка, й він теж сильно шкодує про вчинене та обіцяє, що такого більше не повториться. Таким жінкам хочеться зберегти сім’ю, але вони ніяк не можуть пробачити чоловікові й відпустити ситуацію. Психологи кажуть, що в деяких випадках врятувати стосунки можна, однак жінкам потрібно виконати кілька речей.

Як відпустити біль від зради?

Якщо ви щиро вирішили зберегти стосунки, перше, що вам потрібно зробити — це відверто поговорити з чоловіком. Вияснити чому це трапилося та що цьому передувало. Буде абсолютно неефективно, якщо ви постійно з істерикою запитуватимете чоловіка, чому він так з вами вчинив. Конструктивна бесіда в такому випадку — найкращий вибір.

Як тільки ви дізналися корінь проблеми потрібно проаналізувати, що до цього призвело і в який момент ваші стосунки погіршилися.

Паралельно жінці потрібно відволікати себе якимись зовсім іншими справами. Наприклад, знайти собі нове хобі, записатися на спорт, приділяти більше уваги собі, щоб повернути втрачену самооцінку. На жаль, після зради, у багатьох жінок вона порушується, і це не правильно.

Намагайтесь не повертатись до цієї ситуації при кожній сварці. Це не принесе користі стосункам, а навпаки остаточно їх зруйнує. Також не намагайтесь в жодному разі шукати коханку, її контакти, та щось з нею виясняти. Тим ви хіба більше сипатимете собі сіль на рану. Намагайтесь відноситись до цього, як до невеликої проблеми, яка трапилася на вашому спільному життєвому шляху. Ну і звісно ж, дайте чоловіку зрозуміти, що другий раз ви його не пробачите.