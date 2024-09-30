Это не конец света: психологи делятся действенными советами, как пережить предательство любимого

Предательство одного из партнеров – это всегда большая боль для того, кого предали. По статистике чаще изменяют мужчины. В основном женщины, которые узнают о неверности любимого, просто рвут эти отношения. Однако психологи рассказывают, что нередко к ним приходят женщины, желающие сохранить семью. Они говорят, что любят мужчину, и он тоже сильно сожалеет о содеянном и обещает, что такого больше не повторится. Таким женщинам хочется сохранить семью, но они никак не могут простить мужчину и отпустить ситуацию. Психологи говорят, что в некоторых случаях спасти отношения можно, однако женщинам нужно выполнить несколько вещей.

Как отпустить боль от измены?

Если вы искренне решили сохранить отношения, первое, что вам нужно сделать, – это откровенно поговорить с мужчиной. Выяснить почему это произошло и что этому предшествовало. Будет совершенно неэффективно, если вы постоянно с истерикой будете спрашивать мужчину, почему он так с вами поступил. Конструктивная беседа в данном случае – лучший выбор.

Как только вы узнали корень проблемы, нужно проанализировать, что к этому привело и в какой момент ваши отношения ухудшились.

Параллельно женщине нужно отвлекать себя какими-нибудь совсем другими делами. К примеру, найти себе новое хобби, записаться на спорт, уделять больше внимания себе, чтобы вернуть утраченную самооценку. К сожалению, после измены у многих женщин она нарушается, и это не правильно.

Старайтесь не возвращаться к этой ситуации при каждой ссоре. Это не принесет пользы отношениям, а наоборот, окончательно их разрушит. Также не пытайтесь ни в коем случае искать любовницу, ее контакты и что-то с ней выяснять. Тем вы разве будете больше сыпать себе соль на рану. Старайтесь относиться к этому как к небольшой проблеме, случившейся на вашем общем жизненном пути. Ну и конечно же, дайте мужчине понять, что второй раз вы его не простите.