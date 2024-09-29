Безработным украинцам выплатят по 8 000 гривен: названы условия получения

Государственная служба занятости предлагает новые возможности для безработных украинцев. Как сообщили в пресс-центре службы, граждане, которые ищут работу, могут принять участие в общественных работах и получать за это достойную оплату.

Что такое общественные работы? Это временные, оплачиваемые работы, которые организуются государством для обеспечения занятости населения. Для большинства таких проектов не требуется специальная квалификация или опыт работы. Украинцы могут получить по 8 000 гривен в месяц. Конечно при условии, что лицо отработает полный месяц.

В условиях безработицы это довольно неплохой вариант, который имеет свои преимущества.

За полностью отработанный месяц участники общественных работ получают не менее минимальной заработной платы, которая составляет 8 тысяч гривен.

Некоторые виды общественных работ имеют гибкий график, что позволяет совмещать их с другими видами деятельности.

Существуют различные направления общественных работ, такие как уход за пожилыми людьми, благоустройство территорий, социальная помощь и тому подобное. Соответственно это может стать отправной точкой для постоянного трудоустройства.

Возможны и другие варианты, дополнительными возможностями стоит интересоваться в ближайшем центре занятости.

Что нужно для трудоустройства

Чтобы узнать больше об имеющихся вакансиях и условиях участия в общественных работах, необходимо обратиться в ближайший центр занятости.

По словам представителей службы занятости, общественные работы – это не только возможность заработать деньги, но и сделать свой вклад в развитие общества. Кроме того, такой вид деятельности может стать неплохим стартом, особенно, если речь идет о социальной сфере.

Учитывая, что в Украине довольно сложная ситуация и немало неквалифицированных работников, в том числе из числа внутренних переселенцев, не могут трудоустроиться, то такой вариант довольно неплохой. С большой вероятностью можно будет договориться и о работе на половину ставки.