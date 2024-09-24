С 1 октября в Украине существенно увеличат соцвыплаты, но это касается только отдельных категорий населения

Все граждане, официально имеющие статус безработных, то есть зарегистрированные в центре занятости, могут ежемесячно получать денежную помощь. На сегодня она составляет 1500 гривен для тех, кто совсем не имеет трудового стажа, и 2500 гривен для тех, у кого есть по крайней мере 7 месяцев стажа в течение последних 12 месяцев. На днях стало известно, что Государственный центр занятости принял решение об увеличении размера пособия. Решение должно вступить в действие с 1 октября, однако только в случае регистрации в Минюсте.

Помощь вырастет на 500 гривен

Размер помощи вырастет на 500 гривен, но только для тех лиц, которые получают 2500 гривен, то есть имеют стаж. Также это повышение коснется лиц со статусом внутренне перемещенных. Все те, у кого стажа нет, и дальше продолжат получать по 1500 гривен.

Какова ситуация сегодня на рынке труда?

Ситуация совершенно разная в разных отраслях. По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что спрос на работников наблюдается во всех сферах. Более того, некоторые отрасли даже страдают критическим дефицитом кадров. Преимущественно это те области, где большинство должностей занимают мужчины. Из-за мобилизации, очень многие мужчины уволились с работы и вступили в ряды ВСУ, или просто пока находятся в тени. Соответственно сильная нехватка имеется в транспортных компаниях. В связи с этим даже появился проект, согласно которому женщин будут бесплатно обучать управлять автобусами. Чтобы стать участницей проекта, нужно иметь водительское удостоверение с любой категорией, стаж вождения два года, а еще подписать договор, что после успешного завершения обучения вы сразу же трудоустроитесь в одну из транспортных компаний. Не хватает и работников в производственных сферах, на стройках и в сфере обслуживания.